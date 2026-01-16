WBC／江坤宇與卡仔相約「邁阿密見」 布萊格曼、柯蕭加入美國隊

世界棒球經典賽中華隊展開第一階段集訓，中信兄弟球星江坤宇透露在美國訓練期間，曾巧遇美國隊的大聯盟球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），兩人立下了要在經典賽相遇的約定；同時，與美職小熊隊簽下5年總值1億7500萬美元合約的三壘手布萊格曼，以及宣布引退的37歲傳奇左投柯蕭也確定入選美國代表隊。

柯蕭退役再披美國隊戰袍 布萊格曼與小熊隊簽天價合約也參戰

備戰經典賽，中華隊馬不停蹄展開集訓，目標瞄準進入8強、前進美國，江坤宇受訪時提到在美國訓練有遇到「卡仔」，就有哈拉說看可不可以在美國再相遇，英雄惜英雄，兩人立下經典賽邁阿密之約。

大聯盟台美混血好手「卡仔」卡洛爾確定加入WBC美國隊，而美國隊這回陣容再添巨星，包含累積209轟、725分打點的三壘手布萊格曼（Alexander Bregman），日前與MLB小熊隊簽下天價合約；還有37歲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），生涯中獲獎無數，去年球季結束後才宣布「引退」，如今驚喜宣布將參與生涯首場WBC賽事。

布萊格曼、柯蕭都代表美國隊參戰WBC。圖／台視新聞

中華隊若順利晉級 極可能碰上強敵美國隊

若中華隊順利從預賽晉級，未來極有可能碰上強敵美國隊，因此也更凸顯中華隊大聯盟旅美戰力的重要性，中華隊總教練曾豪駒就說，龍仔去年在3A的時候就有很優異的打擊能力，費仔則是腳程上面非常有破壞力，上過大聯盟的選手讓中華隊戰力更加提升。

球評鍾重彩也說，美國隊每個都是大聯盟選手，年薪都千萬美金，但他表示12強林昱珉就投得很不錯，現在重點是打線要多得分。

WBC搶票還有希望！ 官方設「公認轉售平台」

經典賽東京分組賽門票15日晚間開賣後，網站連線瞬間塞爆，不少球迷抱怨根本買不到票，如今WBC官方網站也釋出好消息，宣布將開設「官方公認轉售平台」，提供最後的購票管道，讓球迷把握機會，前進東京為中華隊加油！

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

