WBC／沒去東京沒關係！台中市府前賽事直播 還能抽獎

「2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋點燃戰火。

為喚醒球迷對經典賽的熱血記憶，台中市政府特別將具特殊歷史意義的「2023 WBC巨型棒球紀念裝置藝術」移展至市府願景館展示，並同步宣布於3月5日至3月8日在府前廣場辦理賽事直播。

運動局表示，這顆「台中限定」的巨型紀念球，源自2023年經典賽期間，由MLB官方要求各預賽承辦城市結合在地特色設置的裝置藝術。

當時全球僅有台中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等四座城市設置，象徵承辦國際頂級賽事的榮耀。

賽事結束後，其餘城市陸續撤除裝置，唯獨台中市特別珍惜這份國際賽事的共同記憶，完整保存該紀念球至今，成為全球唯一留存的經典裝置。

運動局說明，該紀念球的視覺設計獲WBC官方授權，並由2022年葛萊美獎得主設計師李政瀚，攜手台中在地彩繪藝術家賴銘祥共同創作，融合台灣多元文化元素與台中城市意象，曾是洲際棒球場最具代表性的地標之一。

市府特別選在2026賽事前夕，將紀念球整理完畢，並於2025年12月31日正式進駐願景館開放參觀，讓這份感動得以延續。

運動局進一步說明，為提前炒熱賽事氛圍，運動局宣布自2月2日起連續四週推出「中市府前WBC直播抽好禮！週週抽、現場領 一起為中華隊加油！」活動。

前三週將抽出限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一於運動局官方粉絲專頁開放留言應援，每週五公開抽獎，邀請球迷一同為中華隊集氣加油。

此外，於3月5日至3月8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往，共同感受賽事熱潮。

