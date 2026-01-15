WBC／沒搶到票的注意！WBC官方宣布開「公認轉售平台」

東京巨蛋。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組賽事門票於15日晚間正式開賣，隨即引發全球球迷瘋狂搶購。由於採用「先搶先贏」制，購票系統一度因逾44萬人同時在線排隊而陷入癱瘓。

在許多球迷因無法連線或完售而哀號之際，主辦單位讀賣新聞社於官網同步釋出重大公告，宣布將開設「官方公認轉售平台」，為沒搶到票的球迷提供最後的救濟管道。

官方轉售平台提供「定價交易」保障球迷權益

根據日媒報導，WBC官網首頁已增設「公認轉售網站開設（預定）與不正轉賣說明」分頁。這項消息在社群平台引發熱烈討論，不少球迷紛紛留言「這是超級好消息」、「終於有官方管道可以安心買票」。

廣告 廣告

透過官方平台進行轉售，能確保交易價格透明且符合定價，有效避免球迷在急於購票時淪為詐騙或高價剝削的對象。

主辦單位動真格！官方已展開「不法轉賣調查」

針對目前網路上已出現將定價7000日圓外野票炒作至15萬日圓的亂象，讀賣新聞社展現強硬立場，強調已開始追蹤非法轉賣行為。

官方聲明指出，若查獲門票是透過未經許可的營利性質轉讓，主辦方有權直接作廢該票券且不予退款。此外，官方正積極與警察部門聯繫，不排除採取進一步法律行動以根除黃牛亂象，展現維護公平購票環境的決心。

目前官方轉售平台的具體上線日期與操作細節將於日後公布。在門票搶購熱潮中，主辦單位呼籲球迷保持冷靜，優先關注官方發布的後續通知，並強調「購買非正式轉售票券只會助長黃牛獲利」。球迷應堅持透過官方管道購票，以確保自身觀賽權利不受侵害。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／經典賽中華隊今高雄開訓！30人集訓名單曝光

WBC／宋家豪辭退經典賽中華隊？蔡其昌回應了

WBC／中華隊今開訓！林家正不缺席 旅美小將驚喜入列

