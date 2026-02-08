WBC／無緣經典賽正選名單！兄弟雙星：心跟他們連在一起
隨著世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正式名單公布，中信兄弟投手吳俊偉與外野手宋晟睿雖無緣入列，但兩人選擇將遺憾轉化為動力。
在中信兄弟官方YouTube頻道釋出的影片中，兩人分享了這段期間的心路歷程，強調會把集訓收穫帶回母隊，並全力支持隊友為台灣爭光。
吳俊偉坦言小難過：自責沒把狀態調到最好
談起落選心情，吳俊偉坦言心裡難免「有一點小難過」，但他進一步解釋，這份難過並非單純因為落選，而是覺得自己沒有把狀態調整到最好。
儘管如此，吳俊偉仍對這段集訓時光充滿感激。他表示，能待在這個環境其實很開心，因為能遇到許多學長與學弟，彼此交流、相處都是一種緣分，「我真的很珍惜。」
對於即將出征的戰友，吳俊偉感性地說：「我的心跟他們連在一起。」他恭喜隊友們走到最後一步，並送上最實際的祝福，希望大家出國比賽期間都能平安、身體健康，把該做的事情做好，一切順順利利。
宋晟睿看重集訓收穫 將守在電視機前應援
外野手宋晟睿同樣直言，沒能入選一定會覺得可惜，但他選擇正面看待，更看重自己在集訓期間學到的東西。
他表示，接下來回到母隊後，會持續將身體狀況準備好，專注迎接新球季的開打，並努力延續與維持在這段時間所吸收的養分。
面對即將赴日征戰的中華隊，宋晟睿也展現十足的應援心意。他期待戰友能在場上拿出應有的水準、努力替台灣爭光，並承諾自己會守在電視機前，替大家加油打氣。
