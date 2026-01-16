WBC／球迷衝經典賽！ 買便宜「南京轉機」機票 無預警遭取消

球迷已經有票了，沒想到撿便宜買了到中國轉機的機票，其中一段被取消。（圖／資料畫面）





東京經典賽門票昨（15）日開賣後，引爆史詩級搶票潮，不少台灣人沒搶到或不想在網路上搶，直接飛到東京巨蛋排票，《EBC東森新聞》直擊今（16）日一早就出現排隊人潮。不過球迷分享，中華隊場次一個多小時就完售，很多人繼續在網路上刷票，粗估開賣以來，線上線下有百萬台灣人都在搶WBC門票。此外，還有球迷已經有票了，沒想到撿便宜買了到中國轉機的機票，其中一段被取消。

東京巨蛋售票窗口前，球迷排隊等買票，隊伍長到看不見盡頭，就是為了經典賽門票。球迷分享，現場有8成都是台灣人，還有人是特地飛到東京。

台灣球迷Aaron：「（早上）8、9點之後，人潮就像這邊這樣子，已經排到非常非常後面去了。工作人員有再三出來講說，這次的票真的沒有很多，所以他們從原本好像一個人可以買8張，現在改成一個人只能買一場比賽，4張就不能再買。」

球迷指出，東京巨蛋現場，大約一個多小時，台灣戰全數完售。很多人不放棄，繼續刷售票網站，發現Lawsonticket一度放票，但得有日本門號或帳號等，讓台灣人紛紛尋求日本朋友協助，後續網站也卡住進不去。

線上搶票有夠難，回顧昨日開賣網站塞爆，等待人數一度突破60萬人。開賣以來，從線上到線下，恐怕有百萬台人都在搶票，但就算買到票，機票也要注意。

航班遭取消球迷Leo：「我就貪圖便宜，買了一個從東京到南京，然後再轉機回高雄的機票。」

Leo在第三方平台買了3/6從高雄飛東京機票，看完球賽為了省錢，3/10東京先飛中國南京，再回到高雄，沒想到卻收到東京飛南京航班取消通知。

航班遭取消球迷Leo：「他們（客服）是要幫我換成兩段票，就是我可能先飛到北京，然後再從北京飛到南京，再從南京飛回高雄。」

旅遊達人傑西大叔：「航空公司會選擇3月進行冬季以及夏季班表的調整，（買3月航班）就可能會因為時間異動，來承擔比較高銜接上的風險。」

中日關係惡化下，中國赴日航班取消率高，也不排除日本飛中國會受影響。而目前傳統航空台灣直飛東京大多2萬起跳，達人建議直飛的低成本航空，大約1萬多較具價格優勢，轉機選香港或首爾也在1萬多元。台灣人瘋經典賽，從門票到機票，都賣得嚇嚇叫。

