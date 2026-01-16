WBC／看中華隊還有機會！ 經典賽將開「官方轉售平台」

經典賽東京分組賽門票昨（15）天晚間開賣後，網站連線瞬間塞爆，許多人因為買不到票抱怨連連，如今WBC官方網站釋出好消息，宣布將開設「官方公認轉售平台」，為球迷提供最後的買票管道，也能避免黃牛漫天喊價，讓不少沒搶到票的球迷鬆了口氣！

WBC世界棒球經典賽台灣所在C組，將和日本、韓國、澳洲 、捷克在東京巨蛋廝殺，爭取八強前進邁阿密，而日本多個售票網站15日開賣非日本隊場次後，數十萬人瞬間湧入，台灣隊一票難求，幾乎已全數售罄。

廣告 廣告

WBC官網公告，世界棒球經典賽東京賽區主辦單位讀賣新聞目前正準備架設官方票券轉售平台（Resale Site），提供臨時有事不能看球賽、欲退票的球迷可以將門票放在平台，提供給球迷正式、合法合規的交易管道，WBC表示，近來發生多起非官方、高價轉售球票的黃牛事件，強調已經開始調查不法轉賣事件，呼籲球迷不要上當受騙。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

WBC門票今晚開賣 「先搶先贏」非過往抽籤制

TEAM TAIWAN！WBC經典賽3/5-3/18鎖定台視 賽程一次看

WBC／台灣隊開訓！ 32人集訓名單曝「鄭宗哲.張弘稜.林家正」入列