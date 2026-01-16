WBC／看好中華隊！陳鏞基：陣容蠻強的「希望打到邁阿密」

陳鏞基。（圖／陳耿閔攝）





統一獅隊42歲老將陳鏞基於今日正式宣布將在今年季後引退，告別其傳奇的職業生涯。

陳鏞基不僅在職棒賽場留下輝煌紀錄，更因多次披上國家隊戰袍被譽為「台灣轟炸機」，曾參與2004年雅典奧運、三屆經典賽及2015年世界12強賽。

其中，他在2006年杜哈亞運助國奪金，以及2013年經典賽台日大戰頭部滑壘一壘後懊悔捶壘的畫面，至今仍是球迷心中的經典記憶。

12強奪冠替老將圓夢！陳鏞基感性曝心聲

談到台灣棒球近年來的表現，陳鏞基特別提到前年台灣隊在世界12強賽勇奪冠軍的成就。

廣告 廣告

他感性表示，當時比賽結束後，腦袋裡一直浮現奪冠的畫面，內心非常替後輩們感到開心，並直呼這座冠軍「也幫我們圓了一個夢」。這份傳承的情感，展現了老將對於國家隊榮耀的深厚連結。

看好經典賽台灣隊！陳鏞基：棒球打了才知道

面對即將到來的2026年世界棒球經典賽（WBC），陳鏞基對這一屆台灣隊寄予厚望。他直言目前台灣隊的陣容「滿強的」，雖然強敵日本隊實力亦不容小覷，但他強調「棒球是圓的，打了才知道」。

陳鏞基也公開喊話，希望學弟們能一路拚戰，目標打進在邁阿密舉行的決賽，屆時他也會在電視機前全力為台灣隊加油。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／震撼彈！退休傳奇投手柯蕭 將首披美國戰袍戰經典賽

快訊／「台灣轟炸機」陳鏞基宣布引退！結束20年球員生涯

WBC／經典賽中華隊今高雄開訓！30人集訓名單曝光

