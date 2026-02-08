WBC／看好台灣闖8強！大聯盟名記者：氣勢勝過南韓

大聯盟知名記者莫洛西。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月正式開打，與台灣隊同屬C組的勁敵南韓隊，今年30人名單中出現4名韓裔球員，堪稱南韓隊史最強的「混血陣容」。

不過，大聯盟官方頻道《MLB Network》資深記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析C組戰況時，仍看好台灣隊晉級8強複賽的機率高於南韓。

南韓組最強混血軍團 盼重現2009年榮光

南韓隊為了在本屆經典賽雪恥，徵召力度空前，納入4名韓裔美籍球員補強戰力，試圖重現如2009年有秋信守參賽時、一路殺進決賽的榮光。根據韓媒《StarNews》報導，南韓整體的戰力評估確實比上屆賽事有所提升。

摩洛西：台灣奪12強冠軍氣勢正旺 晉級機率略高

然而，在分析由日本、台灣、南韓、澳洲與捷克組成的C組出線形勢時，摩洛西並未因此倒向南韓。

他在《MLB Network》節目中指出，雖然日本隊是分組第一的熱門人選，但對於誰能拿下第二張8強門票，他給出了不同見解。

摩洛西特別關注台灣隊在2024年世界12強棒球賽奪冠後的表現，他評論道：「從近期的趨勢來看，台灣緊隨日本之後、以小組第2名晉級8強的可能性比韓國略高。」

包含摩洛西在內的專家分析認為，台灣隊挾著12強世界冠軍的強大氣勢與信心，在爭奪複賽資格的競爭中，將比擁有多名混血助拳人的南韓隊更具優勢。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

