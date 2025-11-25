WBC／確定了！大谷翔平宣布參加經典賽 3/6戰中華隊

日本王牌大谷翔平。（圖／東森新聞）





世界棒球經典賽將在明年3月開打，日本王牌「大谷翔平」也在今天（25日）驚喜公布，再次代表日本隊出戰，將在明年3月6日對上中華隊。根據日本媒體報導，大谷翔平極有可能以「打者身分」登場，資深球評就分析，中華隊想獲勝，可能會直接保送大谷。屆時，《EBC東森電視》也將全程轉播賽事，請大家一起為中華隊加油。

再見三振K掉神鱒，大谷翔平怒吼之後扔掉球帽，興奮之情全部表現出來。這是日本隊奪得2023年經典賽的冠軍畫面，如今大谷翔平還想再次回味。大谷翔平在IG貼出照片，寫下「感謝球迷帶來精采的球季，我會努力訓練，期待明年相見，很高興再次代表日本，正式宣告出戰2026年的經典賽」。

體育主播：「翔平轟出去了，大谷來了。」

大谷翔平打擊無死角，揮棒速度快，又擁有天生神力，什麼角度的球，他都可以轟出場外，如今宣布參加經典賽，讓各國都拉警報。根據日本媒體報導，道奇隊本來不願意放人，是大谷翔平積極表達參加意願，因可能是以「僅限打者」的前提下讓大谷參戰，將在明年3月6日對上中華隊。

球評陳亞理：「對於中華隊來說，面對大谷絕對不是輕鬆的一件事，這一次在投手調度，會是這一次我們打進到八強淘汰賽的重要關鍵。」

球評就分析，大谷實力堅強，就算是以打者身份登場也不可小覷。中華隊想奪勝，極有可能採取保守策略，直接保送大谷。

球評陳亞理：「故意四壞球保送大谷翔平，也比讓他打出長打，可能會對比賽造成比較大的傷害。不過他還是有他的弱點，他在季後賽也是被三振不少次，所以我覺得完全是要取決於比賽當時的狀況。」

從賽程表來看，經典賽中華隊首戰將對上澳洲，隔天就是地主隊日本，接著是捷克還有韓國，要搶下分組前二，澳洲、捷克非贏不可，日本和韓國也得贏一場，才能奪下八強門票。

2026世界棒球經典賽，《EBC東森電視》將在有線電視平台，獨家轉播所有賽程，請鎖定東森，大家一起為中華隊加油。

