WBC／經典賽中華隊左營開訓！「本土戰力、旅外」31人已報到

世界棒球經典賽預賽，即將在3/5點燃戰火，中華隊的選手也正式到高雄左營國訓中心集訓。外界好奇，集訓名單到底有誰，雖然中職保密到家，不過內部消息指出，有十幾位12強的班底和多名旅外名將。

知道爸爸要出遠門，小孩好捨不得、難過大哭，張育成趕緊上前摟住給安慰。畢竟要南下到高雄集訓，相處時間大大減少，而除了張育成，這些人也間接公布將要集訓。

像是樂天桃猿的林子偉，或是台灣隊長陳傑憲、富邦悍將的曾峻岳，都有發限動在飯店開箱集訓大禮包，更讓人好奇集訓名單還有誰？

集訓名單還沒正式公布，不過根據內部消息指出，有不少 12 強班底。投手有張奕、吳俊偉、林凱威、莊昕諺；捕手則是有林家正、吉力吉撈．鞏冠和戴培峰；內野有江坤宇、張政禹；外野是陳傑憲、林安可、陳晨威。

台灣隊長陳傑憲：「從昨天報到到現在，我們感受到大家對我們很重視，所以我們選手能做的，就是在場上專心地備賽，然後保持身體健康，然後好好去面對，希望為台灣拿下最好的成績。」

除了12強名單，不少旅外球員也被點名，會在集訓中出現，像是韓華鷹的王彥程、火腿的孫易磊和古林睿煬，以及海盜的張弘稜，都是眾所矚目的人選。

中華職棒會長蔡其昌：「每一個球團、每一個選手的狀況，幾乎都不一樣，那這裡面有分三個國家，旅美、旅日跟旅韓，所以那個難度跟複雜度其實很高。所以這個過程，包括現在已經開始集訓了，我們都還陸續在協調。」

中華隊初步集訓，會先在國訓中心進行，等到 2 月初正選名單公布後，才會轉到大巨蛋練習。球員爭取晉級機會，全台也高度關注。

