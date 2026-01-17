WBC／經典賽中華隊開訓！「後勤團隊」總動員 準備畫面曝

中華隊的選手日前到高雄左營國訓中心集訓。（圖／東森新聞）





經典賽預賽將在3/5點燃戰火，中華隊的選手日前也到高雄左營國訓中心集訓，而後勤團隊為球員準備裝備的畫面也曝光，包括帽子、衣服、包包等都要不斷確認後再裝袋，送進球員房間，要當台灣英雄最強後盾。至於中華隊球員的動向也備受關注，其中旅美內野手鄭宗哲確定轉戰新東家。

滿滿大紙箱，拿出裏頭各種裝備，包包、帽子、衣服全都拿出來疊高高，這還沒完，打開大包包，一個一個陸續分裝。在中華隊開訓前兩天，後勤團隊全力動員，幫台灣英雄準備裝備，光一位選手就有超過25項裝備，尺寸等細節都不能馬虎，逐一確認裝袋後，再送進房間內擺放整齊。

中華隊後勤人員黃斯駿：「（球員）只要進去他們的房間，就可以確認他的裝備有沒有問題，那我們在每一個樓也會配置工作人員，如果有問題的話，可以馬上做更換。」

讓選手專心備戰，後勤全力支援，準備畫面曝光，其中亮點還有新款TAIWAN logo，黑底白邊字體印在T-shirt襪子包包上，中華隊開訓時也能看到球員穿在身上，引起球迷討論，直呼好想入手。

運動部長李洋：「這次我們其實在不管是在組訓還是防護，還是情蒐等等，其實我們今年歷年來真的是補助最高，今年達到6400多萬。」

運動部部長李洋日前也出席開訓儀式，除了致贈20萬元加菜金，隨後也宣布投入歷屆最高規格資源、核定補助組訓經費以及情蒐計畫，共砸6000萬元支援，要當中華隊最強後盾。

至於球員動向更是萬眾矚目，人在台灣集訓的旅美內野手鄭宗哲，去年季後先遭美職海盜DFA後轉戰光芒，光芒又在近期將他釋出，是他休賽季第2度轉隊，而鄭宗哲已經被紐約大都會隊從讓渡名單中指名選入，確定轉戰新東家。

此外WBC初步名單上，效力日本職棒福岡軟銀鷹隊的台灣火球男張峻瑋，經典賽前返日開訓，16日在筑後市的二軍基地展開訓練，本季迎來職業生涯第2個球季，他還透露，休賽季期間曾跟美職學長林昱珉一起訓練。經典賽越來越接近，上上下下總動員，全台球迷不只關注相關訊息，也準備一起應援。

