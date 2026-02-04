WBC／經典賽倒數！辜仲諒預言「台日會晉級」 正在想獎勵方案

辜仲諒認為晉級複賽的會是台灣跟日本，對台灣很有信心。（圖／東森新聞）





世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，台灣預賽被分在C組，將在東京巨蛋與日本、澳洲、南韓、捷克，爭奪2張晉級門票。今（4）日中華棒協理事長辜仲諒被問及賽事問題，認為晉級複賽的會是台灣跟日本，對台灣很有信心。

辜仲諒今日被問及，經典賽台灣若贏韓國的話，會不會給球員一些獎勵，他表示「正在想」，但已經有幾個方案了，強調激勵士氣很重要，主要還是贏韓國，其他的話台灣隊應該會有好表現，至於晉級名單「就是我們跟日本」。

事實上，熱愛棒球的辜仲諒對於獎勵球員毫不手軟，過去台灣選手在國際賽事上表現亮眼時，就多次請吃牛排、發獎金，2024年12強、U12亞洲少棒錦標賽相繼奪得冠軍，辜仲諒也大手筆請球員們吃和牛，更發給12強選手、教練及後勤人員7千萬大紅包。

據了解，目前經典賽30人名單已確定，不過為了配合大聯盟規定，尚未告知任何選手，將待2月6日上午8時由大聯盟官方公布。

經典賽預賽台灣賽程

●3/5 12:00 台灣VS澳洲@東京巨蛋

●3/6 19:00 日本VS台灣@東京巨蛋

●3/7 12:00 台灣VS捷克@東京巨蛋

●3/8 12:00 台灣VS南韓@東京巨蛋

