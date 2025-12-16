WBC／經典賽前唯一熱身賽！中華隊明年2月迎戰「軟銀、火腿」

中職會長蔡其昌表示確切人選還不知道，會依大會規定賽前公布。（圖／東森新聞）





第6屆世界棒球經典賽，明年3月開打，而前哨戰要先在大巨蛋迎戰軟銀鷹、火腿隊，今天（16）下午舉辦賽前記者會，不過外界最矚目的是WBC 43人集訓名單，最終30人到底有誰？中職會長蔡其昌表示確切人選還不知道，會依大會規定賽前公布，不過球評已經先點將幾位。

記者會主持人：「味全龍隊林凱威。」

2026世界棒球經典賽明年3月登場，而2月底中華隊有一場唯一的熱身賽，要在大巨蛋迎戰軟銀鷹、火腿隊。不過除了熱身賽，球迷們最關心的是WBC 43人集訓名單，最終30人到底有誰。

味全龍投手林凱威：「我有收到邀請，意願也滿大的，也希望可以為國家出征，想辦法一步一步接近比賽的時候，把自己最好的一面拿出來」」

林凱威透露自己有高度意願，也有被徵召，接下來就是等最後確定。而由於經典賽有特殊投手規則，球評預測投手群可能會占30人中的一半，將近15人。

球評李家名：「老虎隊的李灝宇也有可能明年上大聯盟，另外還有因為血緣關係，有機會回來幫中華隊效力的Jonathon Long，他也是在一壘守備端，包含守備能力長打能力都非常好的選手。」

盤點最終名單，球評部分預測，在運動家隊小聯盟體系打拼的台灣好手林維恩，旅美第一年就爬升到2A，還有鄧愷威、林昱珉，都曾表達有高度意願想打經典賽。至於內野的鄭宗哲、李灝宇，外野的林安可都被點名上榜。

中職會長蔡其昌：「我也不知道教練團最後會選誰，譬如說以投手來講，狀態有沒有拉到比賽的狀態，有沒有人身體不適，運動員都充滿變數。」

雖然正式最終名單，還沒對外揭曉，不過確定的是，明年的WBC中華隊已進入備戰階段。《EBC東森電視》也拿到有線電視轉播權，將會獨家轉播47場比賽，球迷可以透過電視，一起幫中華隊加油。

