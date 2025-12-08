WBC／經典賽前熱身賽！台灣將迎戰軟銀、火腿 賽程下周出爐

日本火腿今年3月1日、2日曾在台北大巨蛋舉行兩場交流賽。（圖／陳耿閔攝）





2026年台日棒球國際交流賽將於2月25日至2月28日舉行，中華隊在備戰世界棒球經典賽期間，將在台北大巨蛋迎戰日本職棒福岡軟銀鷹及北海道日本火腿兩隊。主辦單位表示，票價、賽程及應援陣容等資訊將於12月16日記者會正式公布。

先前已確認，福岡軟銀鷹將於明年春天來台，2月25日對戰中信兄弟，2月26日則與備戰中的中華隊交手。今年休季期間，軟銀簽下味全龍投手徐若熙，他的亮相備受外界關注，也將成為交流賽焦點之一。

另一支受邀球隊北海道日本火腿也已敲定參賽。火腿隊於今年3月1日與2日曾在台北大巨蛋分別對上統一獅與中信兄弟。此次再度來台，預計將於2月27日對戰中華隊，2月28日則對上味全龍。

而這將是國家隊征戰東京經典賽前在台灣唯一的公開賽事，主辦單位悍創指出，12月16日賽事記者會將公布完整賽程、票價與CT Amaze應援陣容，相關資訊將陸續對外發布。

