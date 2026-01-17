WBC／經典賽前返日開訓！張峻瑋討教林昱珉伸卡球

台灣旅日福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋。（資料圖／棒協提供）





效力於日本職棒軟銀鷹隊、擁有「火球男」稱號的20歲台灣投手張峻瑋，已於15日正式從台灣返抵日本，並於隔日在福岡縣筑後市的二軍基地展開新球季的自主訓練。

日前經典賽台灣隊公布初步名單，據了解張峻瑋也名列其中，邁入職業生涯第二年的他，透露休賽季期間曾與美職學長林昱珉一同訓練，並帶著新練成的「伸卡球」重返賽場，誓言要在今年球季拚上支配下（正式球員）名單。

與林昱珉夢幻連動 習得新球種伸卡球

根據日媒《西日本新聞》報導，張峻瑋去年球季結束後回到台灣，在休賽季期間並未鬆懈。他特別與同樣出身穀保家商、目前效力於美職響尾蛇3A的強投林昱珉一起進行自主訓練。

張峻瑋透露，他在這段期間獲益良多，林昱珉更親自傳授他伸卡球的投法。他說，「雖然這顆球目前還沒有完全成熟，但我非常想在接下來的實戰比賽中嘗試看看。」

這顆新球種若能發揮成效，將與他原本極具威力的直球相輔相成，大幅提升他在場上的制壓能力。

體重激瘦4公斤 展現職業2年生拚勁

除了球種的開發，張峻瑋也對身體素質進行了嚴格管理。經過一個冬天的鍛鍊，他的體重比去年減輕了約4公斤，身形顯得更加結實精悍。他自評去年進步最顯著的是直球品質，而今年的首要目標非常明確，就是希望能在球季期間爭取到正式球員的合約。

台將競爭與傳承 期待向同鄉學長取經

今年軟銀陣中還有另一位同樣來自台灣、且擁有158公里強勁球速的新進投手。張峻瑋對此抱持正面心態，表示希望能與同樣背景的隊友互相激勵，並從彼此的經驗中學習，共同為站上一軍舞台努力。

