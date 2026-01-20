【WBC】經典賽官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣

道奇二刀流巨星大谷翔平將代表日本隊出賽爭取連霸。（取自X平台）



世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。

官網近日統計參賽20隊當中，各協會所公布參賽的大聯盟球員陣容，美國隊總共有23人最多，第2名是墨西哥的5人，上屆冠軍日本隊則有4名大聯盟球員參戰排第3，分別是大谷翔平、菊池雄星、松井裕樹以及菅野智之。

官網表示，另有部分球員已公開表達參賽意願，或被各國總教練點名，但尚未獲得所屬協會正式確認，這份名單仍可能因傷勢或賽前狀況調整而變動。

盤點大聯盟球員參加本屆經典賽名單：

美國

內野手 Alex Bregman

外野手 Byron Buxton

外野手 Corbin Carroll

內野手 Ernie Clement

外野手 Pete Crow-Armstrong

內野手 Gunnar Henderson

右投 Clay Holmes

右投 Griffin Jax

外野手 Aaron Judge

右投 Brad Keller

左投 Clayton Kershaw

右投 Nolan McLean

右投 Mason Miller

捕手 Cal Raleigh

右投 Joe Ryan

指定打擊 Kyle Schwarber

右投 Paul Skenes

左投 Tarik Skubal

捕手 Will Smith

左投 Gabe Speier

內野手 Brice Turang

右投 Logan Webb

內野手 Bobby Witt Jr.

澳洲

內野手 Travis Bazzana

右投 Liam Hendriks

多明尼加

內野手 Junior Caminero

以色列

外野手 Harrison Bader

右投 Dean Kremer

捕手 Garrett Stubbs

義大利

內野手 Vinnie Pasquantino

日本

二刀流 Shohei Ohtani

左投 Yusei Kikuchi

左投 Yuki Matsui

右投 Tomoyuki Sugano

墨西哥

外野手 Randy Arozarena

外野手 Jarren Duran

捕手 Alejandro Kirk

三壘手 Ramón Urías

二壘手 Luis Urías

尼加拉瓜

內野手 Mark Vientos

波多黎各

內野手 Francisco Lindor

委內瑞拉

捕手 Salvador Pérez

