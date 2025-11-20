WBC／經典賽明年3月開戰！台灣奪冠賠率曝光

中華隊在去年12強賽奪冠。（圖／東森新聞）





美國《FOX Sports》公布2026年世界棒球經典賽（WBC）20支參賽隊伍的最新奪冠賠率，美國隊以+160成為奪冠熱門，日本隊以+290位居第二，台灣則以+8000落在後段區間，在所有參賽國中排倒數第5。

2023年經典賽冠軍戰由大谷翔平對決天使隊隊友楚奧特（MikeTrout），最終大谷三振楚奧特，率日本以3比2擊敗美國，拿下隊史第三冠。美國隊目前擁有1座冠軍，為2017年擊敗波多黎各時奪下。

《FOX Sports》分析，美、日兩隊的最終名單尚未公布，但日本可能由洛杉磯道奇隊三主力領軍，包括大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。美國隊方面，賈吉（Aaron Judge）、史基斯（Paul Skenes）、雷利（Cal Raleigh）等球員已表態願意參賽。

在賠率排名部分，《FOX Sports》公開列出的20隊奪冠賠率包括美國+160、日本+290、多明尼加+425、波多黎各+900、委內瑞拉+1400、墨西哥+1800、韓國+2500、荷蘭+3000、義大利+4000、古巴+4000、加拿大+4000、哥倫比亞+4000。

另外還有巴拿馬+6000、以色列+8000、澳洲+8000、台灣（ChineseTaipei）+8000、英國+10000、捷克+10000、尼加拉瓜+10000、巴西+10000。

報導指出，波多黎各曾在2017年與2013年兩度奪下亞軍，但本屆可能缺少赫南德斯（Enrique“Kiké”Hernández），他近日接受左肘手術，將無法參賽。

中華隊方面，年初成功闖過資格賽取得會內賽門票，8月底確定由曾豪駒續任總教練，教練團延續12強奪冠班底，並已提出80人大名單。

12月預計公布中華隊集訓名單，明年農曆春節後、約2月底安排與日職球隊的交流賽，為3月開打的世界棒球經典賽做最後準備。

依照會內賽賽程，中華隊被分在C組，將於3月5日迎戰澳洲，6日對地主日本，7日出戰捷克，8日再碰上韓國，四天連戰、無休兵，力拚晉級門票。

