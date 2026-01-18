WBC／經典賽若入選將寫史上紀錄 陳冠宇：集訓全力以赴

樂天桃猿左投陳冠宇。（圖／東森新聞）





樂天桃猿左投陳冠宇，原本打算婉拒經典賽台灣隊邀請，在總教練曾豪駒「茅廬不只三顧」下，終於說服他參戰，成為史上首位各參戰3屆12強和經典賽的台灣選手。陳冠宇出席品牌活動表示，既然決定參加就會在集訓全力以赴。

露出親切笑容，樂天桃猿投手陳冠宇出席品牌活動，身上這一件TeamTaiwan帽踢，看著格外吸睛，正是這屆WBC中華隊同款。

15號開訓首次亮相後，大批球迷敲碗想買，17號中職聯盟官網開賣，據了解半小時左右就售罄。目前品牌正在趕製當中，預計會在台日交流賽之前做出來，讓大家穿著進場來應援。

球迷再等等，等到陳冠宇的加入。

樂天桃猿投手陳冠宇：「一度害怕自己調整不過來，所以有反覆跟曾總在討論說，我怕我如果過去集訓的話，自己身體又調整不好的話，會不會造成球隊困擾，曾總就是有一直在打電話，詢問我的狀況。」

而若是他再次披上戰袍，這將成為史上首位各參戰3屆12強和經典賽的台灣選手。

樂天桃猿投手陳冠宇：「意義特別重大或感想特別多，很喜歡打國家隊的原因就是，每次的國家隊都有一個很棒的故事，還滿特別的，所以希望學弟們可以帶領我們打出好成績。」

陳冠宇的加入意義重大，因為這屆中華隊左投戰力稀缺，連前輩都聽說了。

前大聯盟強力左投陳偉殷：「聽說WBC中華隊現在缺左手，所以我要來熱身一下。」

兩位前大聯盟黃金左投陳偉殷、郭泓志合體練球，擺出一副要參戰的架式。

郭泓志：「中華隊需要我們是不是？」

郭董一樣幽默，當然是開玩笑。兩人目前都在情蒐團隊中，會用這種方式為中華隊做出貢獻。

而精彩賽事在3月點燃戰火，東森電視有全程轉播，從3月5號到17號全部47場比賽。

不只如此，世界盃足球賽6月開踢，還有9月的亞運，東森都拿下轉播權，要讓觀眾朋友2026超熱血。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

