WBC／經典賽若入選將寫史上紀錄 陳冠宇：集訓全力以赴
樂天桃猿左投陳冠宇，原本打算婉拒經典賽台灣隊邀請，在總教練曾豪駒「茅廬不只三顧」下，終於說服他參戰，成為史上首位各參戰3屆12強和經典賽的台灣選手。陳冠宇出席品牌活動表示，既然決定參加就會在集訓全力以赴。
露出親切笑容，樂天桃猿投手陳冠宇出席品牌活動，身上這一件TeamTaiwan帽踢，看著格外吸睛，正是這屆WBC中華隊同款。
15號開訓首次亮相後，大批球迷敲碗想買，17號中職聯盟官網開賣，據了解半小時左右就售罄。目前品牌正在趕製當中，預計會在台日交流賽之前做出來，讓大家穿著進場來應援。
球迷再等等，等到陳冠宇的加入。
樂天桃猿投手陳冠宇：「一度害怕自己調整不過來，所以有反覆跟曾總在討論說，我怕我如果過去集訓的話，自己身體又調整不好的話，會不會造成球隊困擾，曾總就是有一直在打電話，詢問我的狀況。」
而若是他再次披上戰袍，這將成為史上首位各參戰3屆12強和經典賽的台灣選手。
樂天桃猿投手陳冠宇：「意義特別重大或感想特別多，很喜歡打國家隊的原因就是，每次的國家隊都有一個很棒的故事，還滿特別的，所以希望學弟們可以帶領我們打出好成績。」
陳冠宇的加入意義重大，因為這屆中華隊左投戰力稀缺，連前輩都聽說了。
前大聯盟強力左投陳偉殷：「聽說WBC中華隊現在缺左手，所以我要來熱身一下。」
兩位前大聯盟黃金左投陳偉殷、郭泓志合體練球，擺出一副要參戰的架式。
郭泓志：「中華隊需要我們是不是？」
郭董一樣幽默，當然是開玩笑。兩人目前都在情蒐團隊中，會用這種方式為中華隊做出貢獻。
而精彩賽事在3月點燃戰火，東森電視有全程轉播，從3月5號到17號全部47場比賽。
不只如此，世界盃足球賽6月開踢，還有9月的亞運，東森都拿下轉播權，要讓觀眾朋友2026超熱血。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
其他人也在看
WBC》被國家需要很幸福！ 陳冠宇若連3屆打經典賽可望成中華隊第一人
中職樂天桃猿投手陳冠宇今天出席TAIWOLF品牌開幕活動，他提到自己在中華隊已經打兩次經典賽，當然很希望連續3屆都打經典賽，若參加，他就是中華隊史上第一人。TSNA ・ 7 小時前 ・ 1
中職》老戰友陳鏞基將迎來「最後一舞」 林智勝開玩笑點名下一位
味全龍今天（18日）在斗六棒球場舉行開訓儀式並公布新賽季全新教練團名單，上賽季結束後退休的林智勝也確緯來體育台 ・ 7 小時前 ・ 2
台將好消息！鄭宗哲又找到新東家了！新賽季轉戰大都會續拚上大聯盟
體育中心／綜合報導台灣旅美好手鄭宗哲日前剛在經典賽台灣隊開訓時現身，如今也傳出好消息！雖然季後兩度遭到海盜及遭到光芒DFA（指定讓渡），不過大都會在美國時間星期五表示出手要了鄭宗哲，也確定他將在新賽季轉戰紐約，續拚大聯盟。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
經典賽》鄭宗哲「一波三哲」 台灣隊要再重新洽談
正在左營國訓中心隨經典賽台灣隊集訓的鄭宗哲，在被光芒指定讓渡（DFA）後不久，日前又被大都會自讓渡名單中選進，今年確定第2次換東家，目前名列大都會40人名單中。中職會長蔡其昌今天透露這個「一波三哲」的狀況，台灣隊需要再跟大都會談一次。中職目前只公布集訓名單，並無大名單，蔡其昌今天出席台灣在地運動品牌自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
中職／林智勝教練職務曝光 味全龍2026完整教練團名單公布
味全龍球團18日正式公告2026年球季教練團陣容，球隊於2025年球季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
道奇明星守護神披上波多黎各戰袍參戰經典賽！網喊：先不要慶祝
體育中心／綜合報導根據《Diamante 23》X，波多黎各主帥莫里納（Yadier Molina）今天（1/17）公布確定參戰WBC（世界棒球經典賽）的球員名單，休賽季和道奇簽下3年6900萬美元合約的明星守護神迪亞茲（Edwin Diaz）也在其中，讓球迷急喊：「先不要慶祝。」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
CPB》曹錦輝賽前幫球隊餵球！ 最快17日對決「神全」林益全
中國棒球城市聯賽（CPB)16日由上海正大龍出戰福州海俠，賽前台灣球員曹錦輝幫助隊友餵球，而他最快有機會在17日比賽登板出戰上海正大龍台灣球員林益全。TSNA ・ 1 天前 ・ 14
經典賽》對付大谷翔平 台灣隊找到秘密武器
樂天桃猿35歲左投陳冠宇參戰經典賽，成為少數有對決過大谷翔平的投手，過去他在旅日時期曾於2017年對決過大谷，合計4打席僅被敲1支一壘安打，飆過1次三振，對戰被打擊率2成50，有機會變成台灣對付大谷的秘密武器。今年經典賽若入選，有望暌違8年對決大谷翔平，但陳冠宇表示，現在說這個還太早，「我也還在調整自由時報 ・ 8 小時前 ・ 22
森林王子來了！張泰山接任新竹市政顧問 高虹安：史上第一200轟就是在新竹市立棒球場擊出
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹市長高虹安16日親自敦聘曾效力中華職棒興農牛、統一獅隊，並曾拿下多屆全壘打王的職棒傳奇球星「森林王子」張泰山擔任...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
WBC》「我23年都哭了，今年不想哭」 張育成強烈想參賽：希望打到美國
2023年世界棒球經典賽(WBC)A組賽事MVP張育成，加入國訓中心第1階段集訓，仍會是本屆中華隊的主力打者，有強烈慾望打這屆比賽，他說：「我23年都哭了，今年不想哭。」並表示自己狀況很好，也想跟另4位加入集訓的富邦悍將隊友一起進最後30人正選名單。 張育成到中華隊報到的第1天很興奮，沒有睡好，報到TSNA ・ 1 天前 ・ 8
30天內換3隊 鄭宗哲轉戰大都會 仍在40人名單
本報綜合報導 旅美台將鄭宗哲在休賽季頻換東家，17日美國職棒紐約大都會隊將他從坦帕灣…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 7
中職／古久保健二亮相獲全場歡呼 透露也有收到其他球團邀約
去年樂天桃猿冠軍教頭古久保健二不獲續約後，味全龍網羅成為「巡迴統籌教練」，18日出席斗六棒球場參加開訓，現場喊出他的名字後，全場球迷、隊職員都相當熱情歡呼鼓掌，古久保健二坦言也有其他球團邀約回中職，只要是適合自己的位置，他都還想為棒球貢獻，還點名之前身為敵隊，對於李凱威的打擊實力印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
MLB》43歲還能投 傳多隊對Verlander有興趣
下個月將過43歲的資深投手Justin Verlander，似乎還沒有退休的打算，據傳有多支球隊對他有興趣，他可能將會在今年展開生涯第21個球季。TSNA ・ 13 小時前 ・ 2
MLB》太空人冠軍終結者 Pressly宣布退休
2022年抓下世界大賽最後1個出局數，幫助休士頓太空人奪冠的終結者Ryan Pressly，在今天宣布結束13年大聯盟生涯，從大聯盟球員身份退休。TSNA ・ 14 小時前 ・ 發表留言
WBC》可能代表台灣對決大谷翔平！ 陳冠宇說明參與中華隊想法
備戰2026WBC經典賽，中華隊目前在國訓中心集訓，陳冠宇並未現身第一天訓練，不過他也被曾豪駒總教練強力推薦，有機會打經典賽。TSNA ・ 8 小時前 ・ 發表留言
MLB／休賽季二度遭DFA！鄭宗哲轉投大都會 美媒這樣解析
MLB／休賽季二度遭DFA！鄭宗哲轉投大都會 美媒這樣解析EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／吉力吉撈今年專注一壘 葉君璋點名4位年輕投手補上徐若熙空缺
味全龍18日在斗六棒球場舉行開訓典禮，總教練葉君璋透露，今年球季吉力吉撈．鞏冠預計會專職一壘，讓球隊戰力更靈活，另外王牌投手徐若熙本季旅日，先發缺少一名大將，葉君璋點名曾仁和及4位年輕潛力股，有機會成為好的先發投手。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
味全龍》3球員可望獲複數年約 再出現超長約的可能性
味全龍今天正式展開春訓，並公佈完整教練團名單，在選手合約部份，領隊丁仲緯談到都在進度上，包括李凱威、郭天信、蔣少宏等這些去年表現好的球員，主要都朝複數年方向在進行，是否會再出現像陳子豪的10年長約，丁仲緯表示，目前都有在討論。另外，丁仲緯也提到，本土球員的補強大致底定，告一段落。TSNA ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中職／台灣棒球不輸日韓！ 陳鏞基提醒年輕球員：要知道自己弱點
統一獅42歲老將陳鏞基，經歷旅美7年、中職15年生涯後，決定今年球季結束就要卸下選手戰袍引退，看著台灣棒球環境逐漸進步，陳鏞基希望年輕人可以珍惜環境，直呼「我們不輸日本、韓國」，現在有需多年輕球員短暫進入職棒就被淘汰，陳鏞基分享經驗「要知道自己的弱點在哪」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發表留言
MLB》太空人2022年奪冠功臣之一 前明星終結者Ryan Pressly宣布退休
曾兩度入選明星賽、並在2022年隨休士頓太空人奪下世界大賽冠軍的後援投手Ryan Pressly，正緯來體育台 ・ 13 小時前 ・ 發表留言