WBC／經典賽門票搶爆！沒中籤者看過來 這1天超關鍵

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打。（示意圖／東森新聞）





2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，台灣被分在C組，預賽將先後對上日本、南韓等強權，消息一出即引發台灣球迷高度關注與搶票熱潮。

日本方面17日公布東京組海外球迷抽選登記結果，呈現幾家歡樂、幾家愁的情況，不過即使未中籤，後續仍有其他購票管道可供球迷嘗試。

本屆WBC C組賽事票務由日本 Lawson Ticket 系統負責，針對海外球迷並未採取即時搶票，而是透過「抽選制」方式辦理，於12日至15日開放登記，並於17日公布中籤名單。

廣告 廣告

雖然部分球迷未能在抽選階段取得門票，但仍有兩個後續購票機會。首先是今（18）天上午9時至12月22日上午10時59分，Lawson Ticket 將開放預售票販售，不過須具備 Lawson 會員資格，且僅限日本當地購買。

若無法透過日本管道購票，台灣球迷仍可留意2026年1月15日（星期四）晚間6時，屆時購票平台「eplus tickets」將全面開放一般販售，提供海內外球迷購票。該階段與抽選登記相同，不需日本電話即可完成手續，付款方式僅限信用卡，每人最多可購買4張。

至於海外抽選結果的確認方式，球迷可透過兩種管道查詢，一是留意是否收到來自 eplus 的通知信件，二是檢查登記帳戶是否已完成扣款。昨晚起，已有不少台灣球迷在社群平台分享中籤畫面。

就算買不到東京巨蛋門票，球迷也能在電視機前即時應援，東森電視將全台獨播重點賽事，邀請球迷鎖定 CH51 東森新聞台，一起力挺中華隊前進美國，再現台灣棒球榮耀。一起為中華隊加油。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／經典賽中華隊在台唯一公開賽事！賽程、票價資訊一次看

WBC／吳念庭秒答應參戰經典賽！最想對決大谷翔平

WBC／經典賽前唯一熱身賽！中華隊明年2月迎戰「軟銀、火腿」

