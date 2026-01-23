WBC／經典賽開打倒數！曾豪駒曝「費仔」中外野首選

迎戰世界棒球經典賽，中華隊的陣容跟布局都受到關注，其中，隊長陳傑憲過去不管是在中華隊還是統一獅隊，守備位置都是「中外野」，不過如果本屆有美國大聯盟資歷的混血球星「費仔」（Stuart Fairchild）加入，外野佈陣規劃會如何安排？中華隊總教練曾豪駒透露，「費仔」守備能力出色，是中外野重要考量人選，但最終人選安排，還是會依照實際狀況進行全面性評估再做決定。

延續攻擊力！球評指陳傑憲守左外野調節體力

中華隊如火如荼展開集訓，無論投打或守備布局都備受各界關注，總教練曾豪駒初步透露外野佈陣的規劃，更點名有美國大聯盟資歷的混血球星「費仔」是中外野重要的考量人選。曾豪駒表示，現在就是讓他們多去嘗試，持續觀察每一位選手到正賽時可以使用的狀況。

至於陳傑憲的位置，球評陳師正認為應該會以左外野居多，如果希望他延續12強的攻擊能力，就會在守備方面讓他輕鬆一點。若「費仔」屆時確定參賽，是否會影響到守備位置，一向都在中外野的中華隊隊長陳傑憲，還有目前陣容中具有中外野經驗的陳晨威選手，最終都得依照整體隊形與實際狀況進行評估。

陳傑憲接受日媒專訪 曝12強奪冠後陷低潮

陳傑憲坦言自己在12強奪冠後陷入低潮。圖／台視新聞

2024年陳傑憲帶領中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，近日接受日媒專訪時，回首奪冠的心路歷程坦言，雖然獲得英雄式支持，卻也承受了前所未有的壓力，導致去年球季陷入生涯罕見的低潮。陳傑憲透露，自己私底下比較喜歡安靜，一個人待在舒服的環境下休息，不喜歡被打擾。

心理老師大讚隊長陳傑憲 人格特質百年一遇

經典賽中華隊心理老師洪紫峯也指出，陳傑憲這個特質的運動員，算是非常珍貴的「稀有動物」，甚至可以說是百年一遇，建議有些時候可以給他一些空間或是提供支持。就連心理課程的老師都大讚陳傑憲心理素質很強大，但也了解到在快樂的外表之下，更應該關注他的內心世界！

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／劉芝宇、許修銘 責任編輯／馮康蕙

