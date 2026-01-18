WBC／經典賽開訓名單左投少？ 總教練曾豪駒：獲選都是最好的

2026 WBC世界棒球經典賽進入倒數，中華隊持續在高雄集訓，而在集訓名單中，目前左投只有王彥程、陳冠宇兩位，而主要的對手韓國，則以左打居多。對此，總教練曾豪駒不擔心，強調上了場只要可以壓制，就是國家代表隊需要的投手戰力。

世界棒球經典賽進入倒數階段，各國球隊積極備戰，中華隊也不例外，中職聯盟在社群平台上釋出中華隊訓練日記的最新畫面，且不只注意體能訓練，還有針對心靈的部分，要讓球員好好傾聽內心聲音。

球員們閉上雙眼，傾聽內心聲音。圖／翻攝自Instagram@cpbl_official

攤開第一階段集訓名單，投手群包含林凱威、古林睿煬、林詩翔、孫易磊等16人，但僅有王彥程、陳冠宇兩位左投是否太少？東園國小少棒隊總教練賴敏男表示，「投手有功能性，有中繼或是救援，可能其他左投還沒調整到位，左投有左投的優勢，看教練團在最後怎麼樣去安排。」

對此，總教練曾豪駒表示，會被選到的都是最好的投手，不管是左投還是右投，上了場只要可以壓制，就是國家隊需要的投手戰力。

總教練曾豪駒表示，會被選到的都是最好的投手。圖／台視新聞（資料畫面）

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／陳俊宇

