WBC／經典賽3月開打《EBC東森電視》最強轉播陣容
2026年WBC世界棒球經典賽將在3月開打，中華隊分在C組，將在東京巨蛋對戰日本、韓國、澳洲與捷克。《EBC東森電視》這次也拿到轉播權，重金聘用請來全台最資深的主播球評，包括袁定文、田鴻魁等人，轉播中華隊的精彩賽事。
中華隊持續在高雄國家訓練中心練習，調整狀況，為的就是3月份世界棒球經典賽。中華隊30人名單明（6）日即將揭曉，不過預計會有多名旅外球員參戰，因此本屆經典賽，中華隊被封為史上最強中華隊，而《EBC東森電視》轉播團隊也特別組成最強大的主播團隊。
經典賽球評袁定文：「球是圓的，不到最後一個出局數，你永遠不會知道結果。」
擁有多年棒球播報經驗的主播田鴻魁，再加上有「棒球博士」之稱的球評袁定文一次到位。另外常富寧、曹竣崵、李家名同場坐鎮，堪稱夢幻等級的轉播陣容，要為觀眾帶來最熱血、最到位的棒球轉播。
經典賽主播田鴻魁 ：「我覺得我們這些旅美小將，在美國有一段時間的歷練。那就像博士剛所講的，經典賽是一個更高的層級，那希望他們在這個比較大，尤其是台灣人對於以國家隊組成的球隊出去打比賽，其實都有非常高的期待。我覺得先不要給自己太大壓力，就是好好的把在球場上，過去這麼多年來所學習到的東西，發揮在賽場上。」
點名多名年輕的旅美小將，將成為左右勝負的最大關鍵，包含莊陳仲敖、李灝宇、林維恩，等人；而反觀日本隊，同樣組成由大谷翔平領軍的夢幻陣容。對此「棒球博士」則這麼看。
經典賽球評袁定文：「因為中華隊最近的成績在國際上越打越好，尤其12強拿了冠軍，最主要就是年輕的投手。大谷這一次不會以投手身分上場，他是以打者身分上場，面對到中華隊，大家認為期望最高的這些年輕的投手，他會產生怎麼樣的結果，我想這一點是大家最期望能夠看到的。」
中華隊不只陣容備受期待，年輕戰力更成為關鍵變數。3月經典賽即將開打，中華隊能否突破重圍，寫下新篇章，也將在球場上正式揭曉。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
