WBC／經典賽30人名單保密到家！曾豪駒：2／6公布

WBC世界棒球經典賽，中華隊在昨（3）日已經正式敲定最終30人名單，不過究竟誰能披上國家隊戰袍上場出戰，球迷們已經整理出預測名單。對此總教練曾豪駒受訪時也做出回應，將交給大聯盟在6號正式揭曉。

備戰3月份經典賽，國家隊牛棚練投已經開始導入PitchClock投球計時器，要讓投手群提早適應。還有投捕暗號溝通的無線通訊系統PitchCom，也已經由捕手林家正搭配投手練習使用，國家隊蓄勢待發。

WBC中華隊仍然在國家訓練中心進行練習，而30人的正式名單，已經在2／3週二下午經過選訓會議決定交出去了，但是目前還不會公開，要等到6號，由大聯盟官方來公布。

球迷們開始也預測選手名單，像是曾豪駒透露，這回投手會有15到16人，包含，上回就出賽的林昱珉、陳柏毓等等，當然還有台灣金孫谷林睿煬和龍之子徐若熙，因為他們都有被點名。捕手則是戴培峰和12強打出關鍵全壘打的林家正，外野和內野則是由最帥隊長陳傑憲，和林晨威、林安可、張育成、江坤宇等人來防守。

經典賽中華隊總教練曾豪駒：「投手名單就像我講的，等到2/6一致公布，在考量上面每位選手，他們都是在整個準備，所以在投球量，其實不會負擔太重。」

教練真的口風很緊，對於選手名單隻字不提。不過年節接近，選手們為了加緊腳步集訓，因此只能放假4天。

經典賽中華隊總教練曾豪駒：「希望投手跟野手，在整體練習上，可以趕快找到比賽的節奏，這是第二次，當然還是有需要調整的地方，下一個循環也是。」

選手們也將從2月15號展開集訓，月底也要到海外參加熱身賽，都是為了要備戰迎接3月初的經典賽。

