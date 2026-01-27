WBC／經典賽U20六小虎！「林維恩、孫易磊」有望入選

旅美左投林維恩。（資料圖／棒協提供）





世界棒球經典賽即將開打，中華隊的正選名單還沒出爐，但集訓名單有6名20歲超級新星備受矚目！包括旅美投手林維恩，化解滿壘危機的旅日強投孫易磊，旅美強打柯敬賢都入選，U20六小虎是否會入選最終正選名單，也將成為本屆最大亮點。

去年經典賽資格賽上，林維恩一上場就是霸氣三連K，練習階段展現自己多變球種，包含速球、滑球、卡特球。事實上，林維恩除了國際賽表現亮眼，他旅美首年，更是一口氣從小聯盟1A攀升到2A。經過1年淬鍊，他已經是中華隊不可或缺的牛棚戰力。說到20歲旅外好手，就不得不提到他。

連續K掉對手，化解滿壘危機，旅日強投孫易磊同樣在去年經典賽資格賽上，展現大將風範，這回同樣入選集訓名單。經典賽中華隊總教練曾豪駒：「就像我們自己講的，旅外選手的意願球團的意願，還有所謂他的投球限制，所以說我們都一一去追蹤，但是這時間可能會一來一往，可能就會比較長。」

目前中華隊集訓名單中，納入6名20歲超級新星，包含旅美好手林維恩、柯敬賢，旅日好手孫易磊、張峻瑋，中職新星賴胤豪、韋宏亮，U20六小虎都有機會進入經典賽正選名單，將全力迎戰日本夢幻隊。

日本隊公布29人名單，其中最大亮眼就是當家球星，大谷翔平被列入投手，而非指定打擊，引起熱烈討論。不過監督井端強調，目前春訓尚未開始，會依照屆時他的狀態來做判斷。另外針對中華隊開幕先發投手，則表示會實際觀察球的狀況，綜合考量球員狀態後再決定。

台灣、日本都派出最強陣容，出戰世界棒球經典賽，力拚晉級美國複賽。

