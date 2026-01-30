WBC／美古關係牽動經典賽！古巴簽證卡關波多黎各

經典賽A組的傳統強權「紅色閃電」古巴。（圖／陳耿閔攝）





距離2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打僅剩不到兩個月，被分在A組的傳統強權「紅色閃電」古巴代表隊，此刻卻面臨比對手更棘手的難題。

根據外媒報導，由於A組預賽將於3月7日在美國海外領土波多黎各（Puerto Rico）的聖胡安（San Juan）舉行，古巴代表隊必須取得美國簽證才能入境參賽。

然而，截至目前為止，全隊的簽證審核尚未有明確進展，這讓這支加勒比海勁旅能否順利出現在WBC賽場上，被打上了一個巨大的問號。

政治角力下的體育難題

《ESPN》與法新社分析指出，古巴隊的參賽之路向來受制於美古兩國緊張的政治關係。特別是本屆A組賽事選址於波多黎各，這意味著古巴球員與教練團必須接受與進入美國本土同等嚴格的簽證審查。

對於這支以「革命紅色形象」與「快速攻勢風格」聞名世界的球隊來說，簽證問題往往比場上的速球更難應付。過往古巴隊雖曾多次克服類似障礙，但在當前國際局勢詭譎多變的氛圍下，任何行政程序的延宕都可能導致球隊無法如期報到。

梅薩霸氣回應：訓練是我的工作，簽證不是

面對外界對於簽證受阻的焦慮，古巴國家隊總教練梅薩（Victor Mesa）在接受訪問時展現了老派教頭的強硬與豁達。

他向媒體直言：「我不負責簽證，大家瞭解嗎？我的工作是管理這支球隊，把他們賽前訓練好，這才是我該有的預期。」梅薩強調，教練團與球員的職責是專注於球場上的表現，而非耗費心神在外交文件上。

樂觀看待放行 紅色閃電持續備戰

儘管局勢不明朗，梅薩對於最終結果仍抱持正面態度。他表示：「假若他們（美國政府）准了，我想他們最終是會批准的。是的，我也這麼認為，我覺得他們會批准我們的簽證，我是樂觀地這麼認為的。」

目前古巴隊仍照常進行集訓，全隊上下正為了能在3月7日的首戰登場而全力備戰，期盼能帶著紅色閃電的招牌速度，突破場內外的重重封鎖，再次於經典賽舞台上證明古巴棒球的實力。

