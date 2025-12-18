WBC／美國先發大升級！雙城王牌投手、大都會雙投參戰

體育中心／黃崇超報導大聯盟費城人今年打出96勝66敗，和釀酒人為全聯盟戰績最好的兩支球隊，不過他們進入季後賽後，卻在國聯分區系列賽就被大谷翔平率領的道奇以1比2淘汰、無緣分區冠軍賽。費城人季後賽失利、休賽季動作頻頻，最新消息傳出今天（16日）他們用一年1000萬美元（約3.1億台幣）的合約簽下昔日美聯冠軍賽MVP重砲賈西亞（Adolis García），同時加深外野戰力。

FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發起對話