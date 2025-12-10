WBC／美國隊星光熠熠！費城人重砲、道奇冠軍鐵捕確定參戰

費城人強打舒瓦伯。（圖／美聯社）





2026年世界棒球經典賽將於明年3月點燃戰火，各國陣容陸續成形。美國隊今（10）宣布再添4名大聯盟主力球員。

美國隊新增4名大聯盟球星，包括費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）、金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。

史瓦伯2024年在費城人打出職涯代表作，交出打擊率.240、上壘率.365、長打率.563的成績，轟出國聯最多的56轟及全大聯盟最多的132打點，OPS+高達150，寫下生涯新高。

他今日也正式以5年1.5億美元續留費城人，確定將在明年同時為母隊與美國隊出戰。

道奇捕手史密斯本季不但例行賽火力出色（.296、OPS+152），季後賽更是奪冠關鍵人物。他在世界大賽第3戰蹲滿18局，並在延長賽敲出關鍵超前全壘打，是球隊抱回冠軍獎盃的重要功臣。

年僅24歲的韓德森已成為金鶯游擊核心，連續3季出賽超過150場，本季OPS+達121，展現穩定貢獻。

釀酒人內野手圖榮本季大幅進步，繳出.288/.359/.435的打擊三圍，是他生涯目前最佳表現，被視為可為美國隊增添深度的年輕戰力。

除了美國隊陣容持續壯大，其他大聯盟球員也陸續公布代表國家隊。水手外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）將披上墨西哥戰袍。

紅人新星克魯茲（Elly De La Cruz）將代表多明尼加出賽；澳洲隊部分則由守護者狀元新秀巴札納（Travis Bazzana）與曾獲東山再起獎的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）領軍。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

