WBC／美媒爆料：佐佐木朗希入選日本35人名單！

道奇隊日籍投手佐佐木朗希是否參加2026年世界棒球經典賽（WBC）出現新進展。美國棒球記者羅梅洛（Francys Romero）爆料，佐佐木已被列入日本隊的35人預備名單，引起美國主流媒體後續跟進報導，相關消息迅速成為焦點。

依大會規定，各參賽國須在本月3日前提交35人預備名單，最終30人正式名單則將於明年2月確認。羅梅洛指出，佐佐木朗希已在日本隊的初步名單中，並表示根據內部消息，他進入最終名單的可能性相當高。

佐佐木朗希本季升上大聯盟，但因右肩夾擠，自5月上旬停賽至9月中旬，回歸後改以牛棚身份出賽，隨隊拿下世界大賽冠軍。道奇預計讓他在明年重新挑戰先發輪值，若兼顧WBC賽事，勢必影響春訓與調整規畫。

佐佐木朗希曾代表日本出戰2023年WBC，當年日本隊奪下金牌，他個人貢獻1勝、防禦率3.52，並在7.2局中投出11次三振。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在ABEMA節目《早安羅伯斯》中談到此議題時坦言，「如果朗希真的在WBC登板，我會感到驚訝。他才剛傷後復出，要在短時間內調整到先發狀態並不容易。」顯示球隊對其出賽仍持保留看法。

