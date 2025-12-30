WBC／美媒看好「史上最強中華隊」攜手日本闖8強 點名5大關鍵戰力

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，距離開打不到70天，美國棒球媒體《World Baseball Network》近日針對各分組進行解析，其中在「10大大膽預測」中點名，看好中華隊與日本隊將從C組攜手晉級8強，評估中華隊有機會自2013年後，睽違13年再度闖進經典賽複賽。

美國棒球媒體《World Baseball Network》近日針對各分組進行解析，看好中華隊與日本隊將從C組攜手晉級8強。（圖／取自臉書／World Baseball Classic）

報導指出，中華隊是2023年經典賽最受矚目的球隊之一，當時張育成敲出兩發關鍵全壘打，在主場球迷加持下展現強大氣勢，預賽擊敗義大利與荷蘭，一度接近晉級，最終因比較制度落入資格賽，並在台北順利取得本屆正賽門票。

《World Baseball Network》分析，中華隊進入2026年經典賽時，將擁有「史上最強」陣容。打線方面，2023年經典賽A組MVP張育成仍是核心人物，搭配老虎隊3A內野強打李灝宇，以及小熊隊3A台美混血重砲龍恩（Jonathon Long），整體火力與板凳深度堪稱歷屆最佳。

投手戰力同樣具備可觀的小聯盟深度。去年世界12強賽冠軍戰先發、目前效力響尾蛇隊3A的左投林昱珉，持續受到國際關注；另外，剛加盟日職軟銀鷹的徐若熙，也被視為潛在的一、二號先發人選。報導直言，在C組對手中，僅有衛冕軍日本隊的投手深度明顯優於中華隊。

中華隊本屆與日本、南韓、澳洲及捷克同分在C組，中華隊首場賽事預計將於明年3月5日中午對戰澳洲，隔天晚上面對日本，7日中午對決捷克，8日中午決戰南韓。若能有效發揮投手輪值深度與長打火力，中華隊被看好有實際機會突破重圍，在非主場的情況下重返經典賽8強。

