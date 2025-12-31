WBC／美媒預測台灣將晉級8強！曾豪駒：球是圓的

經典賽中華隊總教練曾豪駒。（資料圖／東森新聞）





第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打。美國媒體《World Baseball Network》近日撰文回顧上屆「國防部長」張育成的表現，並預測台灣隊有望自2013年後首度挺進8強複賽。

針對美、日媒體對台灣隊戰力預測呈現兩極化評價，總教練曾豪駒今日（31日）表示，不管外界評價如何，掌握自己能做的並做好最重要，「球是圓的，還沒打都不知道」。

集訓日程密集犧牲年假 曾豪駒感謝球員投入國家隊

曾豪駒今日透露，台灣隊預計於明年1月15日展開集訓，因日程安排較為密集，農曆年假預計僅休息4天左右。曾豪駒對於球員與教練團為了國家隊犧牲假期表達抱歉，同時也感謝全體成員對比賽的投入與付出。

情蒐團隊納入退役職棒戰力 轉化資訊協助球員快速吸收

針對情蒐小組的組成，曾豪駒證實已納入蔡鎮宇、蔡明晋、林晨樺、范玉禹等具有職棒資歷的退役球員。

廣告 廣告

曾豪駒解釋，網羅這些專業人士是因為有彙整大量情蒐資訊的需求；他們能從職棒球員的思考角度出發，將複雜的資訊轉化為更簡單的方式，協助第一線球員與教練快速理解與吸收。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／中信兄弟宣布釋出4球員！前經典賽國手也入列

WBC／中華隊祭出史上最強陣容 美媒預測晉級8強

中職／年前震撼彈！林立8年1.8億續約樂天桃猿 創隊史最大約

