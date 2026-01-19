WBC／「聽說中華隊缺左投？」 陳偉殷、郭泓志曬練球影片

陳偉殷和郭泓志。（圖／翻攝自陳偉殷臉書）





2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正於高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。兩大前旅美球星陳偉殷與郭泓志19日無預警在社群平台曬出同框練投影片，兩人不僅互相傳接球熱身，更幽默互動笑問台灣隊是否缺左投，引發球迷熱烈討論。

郭泓志神回覆：台灣隊需要我們？沒空！

陳偉殷於個人粉專稍早貼出一段影片，畫面中他手持比賽用手套，搞笑發文表示：「聽說WBC中華隊缺左投，我要來熱身一下。」

影片隨後記錄了陳偉殷與郭泓志進行傳接球的過程，郭泓志更發揮幽默本色，對著鏡頭調侃說道：「中華隊需要我們是不是...沒空！」兩位傳奇左投的趣味互動，為緊繃的備戰氣氛增添輕鬆色彩。

兩大名將正式出任2026WBC情蒐團隊成員

雖然陳偉殷與郭泓志皆已卸下職業球員戰袍，無法再以選手身分站上投手丘，但兩位名將並未缺席今年的經典賽盛事。

據了解，陳偉殷與郭泓志均已受邀加入本屆台灣隊情蒐團隊，利用其豐富的旅外經驗與專業視角，在幕後協助教練團與選手分析對手戰力，成為台灣英雄最堅實的後盾。

台灣隊集訓持續推進！傳承經驗力拼3月經典賽佳績

目前台灣隊在國訓中心的集訓正按部就班進行中。陳偉殷與郭泓志以情蒐成員身分現身，不僅能提供實戰經驗傳承，更透過社群互動提振整體士氣。這對昔日「左投神獸」組合的現身，也再次點燃全台球迷對3月經典賽的關注與熱情。

