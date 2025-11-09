WBC／自曝收到經典賽徵詢！林立受訪回應了

樂天桃猿強打林立。（圖／樂天桃猿提供）





中職樂天桃猿隊主力野手林立，目前進入休賽季調整期，專注休養與恢復身體狀況。他透露，已接到世界棒球經典賽（WBC）教練團的出賽意願詢問。

林立雖被列入桃園亞洲職棒交流賽樂天桃猿隊名單中，但並未出賽。他表示，目前以休息為主，「主要就是養傷、看醫生、顧小孩、處理家務事，處理平常沒辦法處理的事情，距離開季還有一段時間，先讓身體全休。」

針對是否參加明年經典賽，林立指出，已收到總教練曾豪駒詢問，但目前仍在評估身體狀況，「大家都知道台灣人才濟濟，一直以來身上累積很多傷勢，還要和防護員、醫師討論，看狀況適不適合打。還有很多人可以打，給教練團選擇。」

林立明年球季將取得自由球員（FA）資格，樂天球團已表態希望以複數年合約留人。對此，林立表示，目前尚未簽約，對1年約或複數年約都持開放態度，「不管是1年約或複數年約都不排斥，確定後會向大家說消息。」

此外，林立也特別向已宣布行使自由球員權利的投手黃子鵬喊話，希望他能續留球隊，「希望子鵬繼續穿樂天桃猿的球衣。」他表示，兩人經過長時間磨合、相處融洽，黃子鵬是球隊的資深選手，「希望可以留下來，但若真的離隊，也要有人能頂上。」

