WBC／荷蘭隊大利空！前大聯盟球星史庫柏 涉非法持槍遭逮

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，荷蘭隊卻傳出重大戰力折損消息。曾效力於巴爾的摩金鶯、底特律老虎等4支大聯盟球隊的資深內野手史庫柏（Jonathan Schoop），驚傳在家鄉庫拉索捲入司法案件。

根據外媒報導，他因涉嫌非法持有武器遭到當地警方逮捕，目前仍被拘留中，原定代表荷蘭出征3月經典賽的計畫恐將泡湯。

捲入非法持有武器案 警方搜查多處逮9人

根據美國體育媒體《Heavy.》引述荷蘭媒體《NOS》的報導指出，庫拉索警方於1月29日針對當地非法武器持有案件展開大規模調查行動。警方對島內多處住宅進行突擊搜索，行動中合計逮捕了9名嫌疑人，並當場查獲多把槍枝、彈藥及其他相關違禁物品。

仍遭警方拘留 WBC出賽機率渺茫

報導進一步證實，史庫柏即為被捕的9人之一，且目前仍處於警方拘留狀態。史庫柏擁有豐富的大聯盟資歷，原是荷蘭隊倚重的內野攻守核心，預計將隨隊出戰3月舉行的WBC賽事。

然而，隨著這起司法案件爆發且人身自由受限，外界普遍認為他缺席本屆經典賽的可能性極高，這對試圖在預賽突圍的荷蘭隊而言，無疑是一記沈重打擊。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

