WBC／衛冕軍不敢輕敵！日本監督井端弘和：對台灣最關鍵

日本代表隊監督井端弘和。（圖／東森新聞）





第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月正式開打，日本代表隊監督井端弘和日前接受日媒《Number Web》專訪，詳談本屆衛冕之路的戰略布局。井端直言，3月6日預賽首戰對上台灣隊的比賽是「最大難關」。

強化投手陣容深度 應對大聯盟規則與球數限制

針對本屆名單選拔，井端弘和指出，此次WBC對於大聯盟球員有更嚴格的使用限制，加上大會引入投球計時器與球數限制，使得投手陣容的深度成為奪冠關鍵。

井端特別點名看好經驗豐富的36歲資深投手菅野智之，認為其控球能力能在局數限制下，有效壓制對手打線一輪。

此外，井端透露目前已有8名正選名單確定，且清一色為投手，包括大谷翔平與菊池雄星等大聯盟戰力。他強調，這是在考量WBC用球特性後的特別部署，目標是在1月中旬前確定30人完整名單。

視首戰對台灣為決戰 嚴防連鎖負面影響

在談到分組預賽戰略時，井端弘和將重心放在開幕戰對陣台灣。他分析，短期國際賽事中，如果第一場比賽在一開始「卡住」或表現不順，不安的情緒往往會產生長遠的連鎖影響，增加後續對陣南韓與澳洲的壓力。

井端坦言，日本隊必須正視在世界12強決賽輸給台灣的現實，並從中汲取教訓，目前應以「挑戰者」的心態重新出發。他強調，儘管C組強敵環伺，但「第一戰對台灣」是他目前最關注的焦點，日本隊將以贏下每一場眼前比賽為目標。

承載球迷期待 打造「能贏球」的武士隊

井端弘和在專訪最後提到，他深知國民對於「侍JAPAN」衛冕的期待。身為指揮官，他的責任是挑選出「能贏球、能應變」的選手，並在受傷等突發狀況發生時能迅速應對。

他表示，希望能延續上屆經典賽的魅力，打出讓棒球迷滿意的內容，並再次帶領日本隊站上世界之巔。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

