WBC／規模嚇到日本人！東京台灣之夜3地敲定 5000人創紀錄

曾豪駒和蔡其昌。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）





中華職棒會長蔡其昌昨晚透過社群平台帶來振奮人心的好消息，宣布備受期待的東京「台灣之夜」直播應援活動確定舉辦，且規模將創下前所未有的紀錄。

蔡其昌透露，為了讓球迷免受寒冷天氣影響，在多方奔走努力下，已成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內場地，預計將能集結約5000名在日台灣球迷，一同在海外為中華隊吶喊應援。

怕球迷受凍租室內 公播權已過初審

蔡其昌在貼文中特別感謝駐日代表處、文化總會以及許多在日台灣人的共同努力。他表示，考量到屆時東京氣溫較低，為了怕大家受凍，這次特別鎖定室內集會場所，最終成功租借到3處大型場地，合計可容納近5000人。

他同時也帶來另一項好消息，指出目前WBC台日大戰的公播權已通過初步審查，期待後續洽談進展一切順利。為了籌措相關經費，蔡其昌也宣布將於明日中午在募資平台「嘖嘖」開設東京應援專區，供球迷認購支持。

場地大到嚇壞日方 會展中心等級

針對這次的場地規模，中職副秘書長蔡克斯進一步補充說明，指出這次「東京台灣之夜」所租借到的場地規格極高，已達「會展中心」等級。

他透露，在接洽過程中，連日本方都忍不住驚訝詢問「你們真的需要租借那麼大的場地嗎？」但經過實際規劃與評估，發現熱情的台灣球迷人數眾多，一個場地根本不夠用。

蔡克斯笑說，一想到屆時將有數千位台灣人在海外齊聚一堂，透過直播為中華隊應援的震撼畫面，心情還是感到有點興奮。

