WBC》視彼此為晉級分組賽關鍵對手 韓媒關注台灣唯一大聯盟級投手鄧愷威

2026年世界棒球經典賽（WBC）各國進入備戰狀態，台灣將與日本、南韓、澳洲、捷克同組較勁，由於與棒球強權日本同組，外界普遍預測台灣與韓國將爭奪分組第二名的晉級門票。

台灣唯一在大聯盟登板出賽的投手鄧愷威表態有強烈意願想披上中華隊戰袍，就立刻引發韓國媒體的高度關注與警報。韓媒認為，鄧愷威很可能成為台灣隊用來「抗韓」的關鍵王牌。

鄧愷威有望成「抗韓投手」 南韓拉緊報

鄧愷威有意參加WBC的消息曝光後，迅速在韓國引發輿論關注。韓媒《SPOTV NEWS》甚至以「韓國拉警報！台灣大聯盟投手恐為『抗韓投手』 反觀我們沒有大聯盟投手」為題進行報導，可見對此事的戒備心。

報導指出，鄧愷威目前是效力於舊金山巨人隊，被韓國視為台灣可能用來對付他們的「對韓關鍵牌」。鄧愷威是繼2018年陳偉殷之後，首位拿下先發勝投的投手，他連續兩年升上大聯盟，目前在巨人隊的40人名單中。

台韓之戰恐成爭取分組第二的生死戰

在WBC分組局勢中，韓國和台灣都將日本視為最有可能奪下分組第一的隊伍。

因此，台韓之戰極可能演變為決定誰能晉級八強的「分組第二的生死戰」，《SPOTV NEWS》報導認為，一旦韓國在對台灣的戰役中失利，晉級八強的可能性將大幅降低。

WBC作為「一戰定生死」的短期賽事，變數極大，能否突破對方的先發投手，將成為比賽的關鍵。

因此，台灣很可能將最好的投手集中在韓國戰，以確保拿下這場關鍵勝利。韓國也預計會派出最強先發投手應對，例如曾在2023年杭州亞運對台灣投出精彩表現的文東珠，場比賽兩隊的投手調度，勢必成為焦點所在。

鄧愷威球路多變 4種球種揮空率破兩成

鄧愷威的投球能力是讓韓媒忌憚的主因。

他在2025年賽季共出賽8場，其中有7場先發，戰績為2勝4敗，防禦率是6.37。

儘管韓媒認為他的大聯盟成績並非「特級」水準，韓國隊不必過度恐懼，但仍需要徹底的準備。

鄧愷威能投出均速約93.2英里（約150公里）的四縫線速球，並搭配滑球、曲球、伸卡球與變速球等多種球路。

他擁有4種在大聯盟層級揮空率超過20%的球種，其中最具威脅性的是滑球，揮空率高達34.6%，其他高揮空率的球種還包括變速球（30.8%）、四縫線速球（25.8%）與曲球（20.6%）。

鄧凱威與巨人協商中 總管曝「自私」擔憂

雖然鄧愷威表達了強烈意願想代表中華隊打2026年WBC，目前也正在與巨人球團協商中。但他的經紀公司啟程運動行銷已對外說明，相關參賽安排仍須多方評估後才能做出最適當決定。

鄧愷威所屬的舊金山巨人隊總管波西（Buster Posey）對自家投手參加經典賽抱持謹慎保守的態度。

波西直言，「依我來看，投手面臨的風險肯定比野手大得多」，他擔心經典賽的強度屬於賽季中期或季後賽級別，會徹底打亂球員備戰新賽季的節奏。

他甚至透露他的想法「有點自私」，希望球員能在職業生涯後期再參加經典賽，因為他認為，投手不可能在3月初就為打季後賽做好準備。他也擔憂一旦投手在經典賽「嗨過頭暴衝」，很可能將會面臨受傷的風險。