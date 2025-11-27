WBC／證實接到台灣隊詢問！ 李灝宇、莊陳仲敖表達高度參賽意願
2026年世界棒球經典賽明年3月開打，隨著日籍超級球星大谷翔平宣布參賽，球迷高度關注，我國旅美好手們是否也能披上國家隊戰袍征戰，對此，19日剛剛入選MLB所屬球隊40人名單的李灝宇、莊陳仲敖坦言，都有高度意願。
效力於底特律老虎的李灝宇和效力運動家隊的莊陳仲敖，今（27）日出席經紀公司舉行的媒體見面會，並於會後接受聯訪。
被問到是否接到國家隊總教練曾豪駒詢問，以及對出戰經典賽的想法，莊陳仲敖表示，目前是有收到通知，不過現在列入球隊40人名單，所以還是以球隊的安排，由經紀公司和球隊、中華隊討論。
媒體追問，大谷翔平已經宣布參戰，是否期待能在經典賽上與他對決？莊陳仲敖回應，能幫國家效力披上這件衣服，是非常重大的事情，自己很想要參加這個比賽，只是仍不確定後續的規劃發展。
李灝宇也證實，有接到訊息，自己也有高度意願想代表台灣出戰，但一切也要看球隊跟台灣方的協調，大家也知道大聯盟球隊不能對WBC說NO，主要是選手的決定，但主要還是尊重他們。
至於期待在國際賽事上與哪位選手碰頭？李灝宇直率表示，「我覺得都碰，誰來就打，管他是誰！」他說，在短期賽事中，誰厲害還不知道，如果比長期，那一定是大谷翔平，短期的話大家都有可能成為大谷翔平，雖然形容地比較誇張，「但就只要有機會，我們就是要把人家吞掉！」
責任編輯／陳盈真
WBCQ／滿壘連飆2K化解！ 孫易磊感性吐：不怕輸、只怕離開國家隊
WBCQ／有優勢！西班牙3主力不能上場 但打線仍有「1問題」須克服
WBCQ／爭經典賽門票！台灣隊派莊陳仲敖先發 對戰西班牙右投拉索
