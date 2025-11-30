WBC／證實接獲中華隊徵詢！林子偉有意願再拚經典賽
曾在上屆經典賽披上台灣隊戰袍的林子偉，本屆再度收到台灣代表隊徵詢。林子偉今（30）日出席原棒協關懷盃棒球邀請賽受訪時也做出回應。
具備美國職棒大聯盟資歷的林子偉，上屆經典賽曾敲出全壘打，本季隨樂天桃猿奪下中華職棒總冠軍後，再次收到國家隊邀請。
不過他坦言，整個季後賽都是帶傷出賽，目前仍在評估身體能否負荷經典賽強度，「還是得看恢復狀況，現在不敢把話說死。」
林子偉也透露，目前已開始進行恢復訓練，「太久沒動會覺得身體太放鬆」，若身體恢復狀況達到8成以上，就有意願再度披上台灣隊戰袍；但若評估後仍無法負荷，也只能選擇婉拒。
