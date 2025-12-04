WBC／證實接獲中華隊徵詢！林昱珉曝：我有強烈意願

我國旅美好手林昱珉。（圖／陳耿閔攝）





去年率隊奪下12強世界冠軍的王牌投手林昱珉，明年3月是否出征世界棒球經典賽備受關注。

林昱珉今（4）日受訪時證實，自己已接獲國家隊徵詢，並直言參賽意願相當強烈，「經典賽可以說是等同於奧運等級的國際賽，當然有很強烈的意願。」

不過林昱珉也表示，目前僅12月，距離經典賽還有約3個月時間，接下來仍將依身體狀況進行調整，並與所屬球團持續溝通，最後是否能確定參賽，仍需等接近經典賽時，依球團方面回覆為準。

效力於亞利桑那響尾蛇的林昱珉，本季在3A出賽23場皆為先發，戰績5勝7敗，防禦率6.64、被打擊率3成03、每局被上壘率1.81，累計投球101.2局，出現67次四死球，送出85次三振，被敲18支全壘打。

林昱珉昨（3）日受訪內容一度遭到誤解，他今日也特別出面澄清，強調自己確實已經接獲中華隊徵詢。

他說，「可能那一天真的非常匆忙，新聞有一點誤會我的意思。中華隊這邊一直都有很強烈的意願來徵詢我，我自己本身也有一個很強烈的意願。」

林昱珉也提到，經典賽時間與大聯盟春訓重疊，但升上大聯盟的機會不僅限於春訓階段，「不是只有春訓這個時間可以上大聯盟，賽季中也很重要。」

他表示，即使參加經典賽，回到美國後仍能在不同階段持續展現進步，讓球團看見自己的調整成果。

林昱珉並指出，若能在經典賽這類高強度賽事中有好的表現，將有助於證明自己在高張力比賽下仍能維持穩定表現，「這些都可能成為上大聯盟很重要的一步。」

