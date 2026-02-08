WBC／費仔首發聲！親錄影片向球迷問好：很榮幸能代表台灣

「費仔」費爾柴德。（圖／中職提供）





在2026世界棒球經典賽（WBC）名單正式公布後，剛獲選入30人名單的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日特別錄製影片，向台灣球迷送上驚喜。

「等不及在東京見到大家」 費仔誠意滿點

在最新曝光的影片中，費爾柴德頭戴棒球帽，在陽光下露出燦爛笑容，顯得親民且神采奕奕。

他首先以中文「哈囉台灣」親切開場，隨後感性表示：「我非常興奮，也很榮幸能代表台灣參加世界棒球經典賽。非常感謝大家對我的支持，我已經等不及要在東京的賽場見到大家了！」

影片最後，他更握拳用標準中文高喊「加油台灣，加油」，展現出融入球隊的滿滿誠意。

大聯盟級「外野工具人」 曾總點名鎮守中外野

雖然Fairchild才剛與克里夫蘭守護者隊簽下合約，但他顯然對這次WBC極度重視。這名在大聯盟有277場經驗的悍將，最令台灣球迷期待的就是他的守備實力。

根據數據，他在外野三個位置皆有豐富出賽紀錄，總計247場的守備經驗中，中外野就佔了112場。

台灣隊總教練曾豪駒對這位混血好手寄予厚望，曾總先前受訪時便直言，Fairchild優異的守備範圍與靈活度，將是台灣隊防線的重要一環。

目前教練團已將他設定為鎮守中外野的核心人選，期盼能借重他大聯盟等級的判斷力，與另一位混血強打「龍仔」強納森．龍聯手鞏固台灣隊的攻守戰力。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

