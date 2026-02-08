WBC／「費仔」將代表台灣隊出賽！ 錄影片感謝球迷支持

剛獲選入30人名單的台美混血外野手「費仔」費爾柴德特別錄製影片，向台灣球迷送上驚喜。（圖／中職提供）





2026世界棒球經典賽名單正式公布後，剛獲選入30人名單的台美混血外野手「費仔」費爾柴德特別錄製影片，向台灣球迷送上驚喜。

頭戴棒球帽，在陽光下露出燦爛笑容，費仔顯得親民且神采奕奕。2026世界棒球經典賽名單正式公布後，剛獲選入30人名單的台美混血外野手費仔特別錄製影片，向台灣球迷送上驚喜。

以中文哈囉台灣親切開場，隨後感性表示「非常感謝大家對我的支持」，影片最後，更握拳用標準中文高喊「加油，台灣加油」。

展現出融入球隊的滿滿誠意，雖然費仔才剛與克里夫蘭守護者隊簽下合約，依舊代表台灣出征，看得出對這次WBC重視。這名在大聯盟有277場經驗的悍將，最令台灣球迷期待的就是他的守備實力。

台總教練曾豪駒對這位混血好手寄予厚望，目前教練團已將他設定為鎮守中外野的核心人選，期盼能借重他大聯盟等級的判斷力，與另一位混血強打「龍仔」聯手鞏固台灣隊的攻守戰力。

