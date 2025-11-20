WBC／費仔、龍仔點頭代表台灣！恐官辦熱身賽才能報到
台灣備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），總教練曾豪駒今（20日）於選訓會議後表示，球隊已設定43人名單展開第1階段集訓，並同步爭取兩名台美混血好手儘早來台投入備戰。
WBC預計於2026年3月開打，台灣隊今日於中華職棒聯盟召開選訓會議。曾豪駒會後受訪指出，此次規劃的43人名單包含旅外選手，目前正等待旅美球員回覆以確認加入時程。
他說明，之所以設定43人，是因集訓期間可能出現疲勞或預期外狀況，需保留調整空間，「這是我們決定選出43人的目的。」
中華隊集訓規劃將分兩階段進行，第1階段：2026年1月15日至農曆年前，在國訓中心展開集訓。第2階段：農曆年後轉往台北大巨蛋持續操兵。
預計2月上旬繳交最終30人名單，2月下旬則與日職軟銀鷹、日本火腿鬥士進行交流賽，並於2月28日啟程前往宮崎備戰經典賽。
曾豪駒近期積極徵詢球員意願，他透露多數選手都願意披上國家隊戰袍，但仍有部分球員因身體狀況與傷勢考量，需要時間恢復，「我們會再做最後的徵詢。」
外界關注的兩名台美混血球員費柴德（StuartFairchild）與龍（JonathonLong）也在台灣隊規劃之內。
曾豪駒表示，兩人皆具備意願加入，但依據美國職棒大聯盟（MLB）規定，不論大小聯盟球員，僅能在3月上旬的官辦熱身賽時間點加入團隊訓練，因此中華隊會盡力爭取兩人儘早到位。
他表示，最終名單也將考量球員能否順利融入團隊與默契建立。
