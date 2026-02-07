WBC／費仔IG宣布加入台灣隊！林家正貼「國旗」歡迎

費爾柴德。（圖／美聯社）





大聯盟官方昨（6）日正式公布2026世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單，台灣隊本屆陣容迎來重大突破，首度延攬「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」強納森．龍（Jonathan Long）兩位混血好手助陣。

經紀公司發文官宣 林家正留言送暖

費爾柴德今日與其經紀公司CAA透過Instagram發布協作貼文，公開確認入選台灣隊的消息。該則貼文曝光後，隨即吸引不少台灣球迷湧入留言區表達支持與期待。

廣告 廣告

值得一提的是，同樣入選本屆30人名單的旅美捕手林家正，也特別現身留言區，留下一個「台灣國旗」的表情符號（emoji），熱情歡迎這位新隊友的加入，展現台灣隊團結氣氛。

大聯盟資歷豐富 曾總設定鎮守中外野

現年29歲的費爾柴德擁有豐富的大聯盟資歷，生涯累計277場出賽經驗。今年球季他剛與克里夫蘭守護者隊簽下小聯盟合約。

根據數據顯示，他在大聯盟生涯共鎮守外野247場，其中擔任中外野手112場（含72場先發）、左外野手82場、右外野手73場，具備優異的外野三個位置調度靈活度。

對於費爾柴德的加入，台灣隊總教練曾豪駒先前受訪時曾給予高度評價，認為費爾柴德的守備能力相當出色。曾豪駒透露，目前教練團對他的戰力設定，將是鎮守中外野的重要候選人之一，期盼倚重其大聯盟等級的防守功力，鞏固台灣隊的中線防區。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛

快訊／台灣經典賽30人名單正式出爐了！

WBC／史上首見！2台裔球星正選中華隊 費仔、龍仔強勢助拳

