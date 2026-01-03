WBC／資格賽後再戰經典賽？宋晟睿語帶保留：交由國家隊公布
第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月正式開打，台灣隊參賽名單成為近期棒壇關注焦點。中信兄弟外野手宋晟睿今日（3日）受邀擔任中信特攻一日店長，現身新莊體育館與球迷互動。
針對是否已接獲國家隊參賽意願徵詢，宋晟睿語帶保留表示，一切以國家隊公布為準，但也展現強烈企圖心，強調若有機會入選定會全力以赴。
談入選可能性展現企圖心 宋晟睿：若有機會一定為國努力
宋晟睿今日出席活動時，被媒體問及是否已受到國家隊徵詢參賽意願。他表示，目前相關訊息應交由國家隊統一對外公布，並表示：「如果真的有機會入選的話，我一定會為國家隊努力。」
回顧資格賽驚艷表現 宋晟睿攻守兼備打擊率破5成
宋晟睿在去年2月的經典賽資格賽中展現出色實力，總計出賽4場，打擊率高達5成56，攻擊指數（OPS）為1.525。
其中在面對南非隊時敲出驚豔全場的「場內全壘打」，對陣西班牙時更上演關鍵守備美技，是台灣隊成功奪下正賽門票的重要功臣。
享受國家隊比賽氣氛 期待從資格賽感動延續至正賽
回憶起去年資格賽的歷程，宋晟睿坦言當時入選非常興奮且開心，在場上相當享受比賽當下的氛圍。
他感性表示，比完賽拿到參賽資格的那一刻內心非常感動，球場上甚至留下了淚水。隨著正賽日期逼近，這位兼具速度與防禦實力的外野好手，是否能進入最終名單，備受外界期待。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
湖人球迷「趴女記者身上」痛哭 本人身分曝光超震驚
中職／中信兄弟投手吳哲源遭不續約 發文宣布「暫別職棒」
WBC／別跟日本硬碰硬！韓媒玩抓放：台灣才是真正對手
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13
中職/富邦捕手元旦告別球員生涯 啦啦隊女友現身閃瞎眾人
富邦悍將捕手魏全於元旦在社群平台Instagram發文，宣布將暫時卸下球員身分，未來將帶著棒球路學到的經驗往另一階段持續努力，值得一提的是，他的女友、樂天桃猿啦啦隊成員卉妮也在底下留言鼓勵：「黃金到哪都會發光。」可謂閃瞎眾人。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
MLB》白襪28歲左投急退休轉行 一切都是為了Family
芝加哥白襪左投艾拉德（Fraser Ellard）在去年賽季結束後宣布退役，令人感到吃驚的是，他前年夏天才完成大聯盟初登板，近兩年表現也不差，但卻選擇脫下球衣，改行當行銷公司的營運長，他近日接受大聯盟官網訪問時坦言，一切都是為了家庭，不希望看到孩子出生後就馬上要打包去參加大聯盟春訓。艾拉德於2021年投入選秀會，在第八輪被白襪選走，他僅花了3年的時間就升上大聯盟，近兩季更是在大聯盟累積43場出賽，防禦率3.95算是可圈可點，不過即便表現不差，但白襪仍在去年11月18日將他放入自願退休名單，也代表他將卸下球員身分。大聯盟官網報導，艾拉德分享，會做這個決定，主因是妻子的待產期是在今年2月，屆時兩人將迎來第一個孩子，他說：「我真的非常感激能有機會為白襪效力，他們給了我很多很棒的機會，我非常珍惜，但今年隨著球季進行，我開始重新審視自己人生的優先順序，也意識到職業棒球對家庭所造成的壓力，我發現，我真的很想陪在孩子身邊。」艾拉德希望可以陪伴著兒子，過上穩定的生活，他說：「非常感謝棒球，但到頭來，如果我說我的人生排序是：第一是上帝，第二是家庭，第三是社群與深層、有意義的人際關係，那棒球該排在哪裡？這麗台運動報 ・ 5 小時前 ・ 9
MLB》同為西武王牌兩樣情 高橋光成可能回歸日職
今井達也與休士頓太空人簽下3年6000萬美元合約，但同為去年宣布挑戰MLB、埼玉西武獅王牌高橋光成卻可能因不滿意迄今所收到報價，返回日本職棒，與老東家續約，日後再找機會圓夢。TSNA ・ 1 天前 ・ 9
中職／27歲捕手發文告別球員生涯！曾阻中信兄弟拋彩帶
27歲的捕手魏全，在2025年11月休賽季時離開富邦悍將，新的一年他透過IG發文宣布，他將卸下球員身分，打算休息一陣子後再往另一階段持續努力，正式向球迷告別。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
MLB》太空人隊3年18億簽下今井達也！ 每年都有附加逃脫條款
美國職棒大聯盟（MLB）太空人隊，今天傳出簽下日籍強投今井達也，並且以3年6000萬美元（約18億台幣）天價合約簽下這位日本強投，今井達也也順利旅外成功。TSNA ・ 1 天前 ・ 4
MLB／洋基、道奇都加入搶人大戰 一共5隊爭奪明星二壘手畢謝特
上賽季在多倫多藍鳥繳出3成打擊率、18轟的畢謝特（Bo Bichette），今年投身自由市場，根據MLB官網報導目前除了母隊藍鳥以外，還有另外4支球隊也在追逐他加入，包含紐約洋基、波士頓紅襪、芝加哥小熊和洛杉磯道奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
WBC關鍵一役就是對中華隊！ 韓媒：要自尊還是ALL IN？
世界棒球經典賽將於今年3月開打，韓國隊近年來屢次在國際賽挫敗，今年被視為重新振作的一年，韓國媒體就分析，在這次的小組賽中，最關鍵的戰役莫過於對上中華隊的比賽。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
WBC》山本由伸首戰對台灣先發？ 井端弘和未鬆口：必須贏下的比賽，不是我一人決定
2026世界棒球經典賽WBC將在3月開打，侍日本隊已先行公布8名侍日本成員。內定旅美投手菅野智之與山本由伸成為先發投手陣「雙王牌」。山本由伸被視為首戰對台灣的先發人選。TSNA ・ 1 天前 ・ 16
CPB》張喜凱轉戰中國城市棒球聯賽挨轟吞敗！ 曾品洋等人登板飆速
前台鋼雄鷹投手張喜凱今天在中國城市棒球聯賽（CPB）出賽，他代表廈門海豚隊出戰深圳藍襪，張喜凱先發5.2局丟4分（1責失）吞敗投，挨了外援賈克斯的一發3分砲，而曾品洋也有出賽，球速也有到145公里以上。TSNA ・ 20 小時前 ・ 1
MLB／李灝宇參加WBC生變？老虎內野工具人離隊 美媒點名他爭開季名單
李灝宇參加世界棒球經典賽（WBC）恐生變？根據《Detroit Free Press》報導，老虎沒有和陣中的內野工具人伊巴尼茲（Andy Ibanez）續約，安德森（Max Anderson）和李灝宇被點名2026年可以競爭球隊26人名單。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
富邦悍將》魏全卸下球員身分！ 下一站先休息往另一階段發展
中職富邦悍將捕手魏全，2025年球季出賽9場，是他生涯在一軍出賽最多場次，季外被富邦悍將放在60人名單外，目前尚未有球隊出手，他今天在IG宣布將暫時卸下球員身分，往下一階段發展。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
大谷翔平剋星來了！費城人王牌桑契斯有意代表多明尼加出戰經典賽
體育中心／綜合報導「大谷剋星」桑契斯（Christopher Sanchez）有意出戰經典賽！據多明尼加媒體《Z101》節目總監戈梅茲（Hector Gomez）轉述，桑契斯對於代表家鄉出戰WBC展現高度興趣，讓多明尼加奪冠熱度再提升一級。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 2
富邦悍將》林威助親自督軍！ 悍將重訓營嘉義開跑
中職富邦悍將今天展開重訓營，回到嘉義稻江基地，王正棠跟曾峻岳、黃保羅等主力球員都在內，為新球季提前準備。TSNA ・ 4 小時前 ・ 2
日職》獲得「台灣至寶」徐若熙！ 日媒預測軟銀先發輪值競爭激烈
2025年睽違5年再度奪冠的日職軟銀鷹隊，2026年目標聯盟冠軍三連霸，還有日本一2連霸，今年在季外補強了158公里火球男台灣好手徐若熙，日本媒體也以「台灣至寶」來形容他，但是軟銀內部競爭激烈，他要擠進先發輪值，可能也需要多點時間適應。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
MLB》世界大賽MVP、最頂級的投球天賦，為何國民一簽回Stephen Strasburg就知道完了？【Brownson專欄】
2009年，國民在選秀會上挑中史上業餘聲勢最高的大學投手Stephen Strasburg，他在前一年的大學比賽中投出單場23K的史詩紀錄，且可以丟到100英里，在科學化訓練尚未普及的年代，一名業餘投手就能投出連職棒選手都難以到達的速度，還入選奧運國家代表隊，成為隊上唯一非職業級選手，也讓一堆大聯盟球隊在下半年開啟坦克大戰，最終由國民奪下爐主位置，成功在隔年將Strasburg選走。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 10 小時前 ・ 1
棒球》還記得李茲嗎？現在42歲還在打多明尼加冬季聯盟
進入新年度1月後，各國冬季聯盟進入尾聲，多明尼加冬聯（LIDOM）開始打季後賽，7年前到台灣效力過Lamigo桃猿的Radhames Liz（聯盟登錄名李茲），至今42歲還是現役選手，也還在冬季聯盟季後賽先發出賽。TSNA ・ 2 小時前 ・ 發起對話
PLG》球迷久等了！「野獸」林志傑、辛特力確定上陣 當勇士救世主
PLG台北富邦勇士在主場和平籃球館迎戰台鋼獵鷹，「野獸」林志傑、洋將辛特力都將正式歸隊，勇士領隊許晉哲表示，不確定兩人會打多久，也無法保證是否先發，但很開心在球隊陷入困境時，這兩位三連霸的功勳人物能回歸。林志傑在上季季後賽弄傷左手後，本季是他自去年5月後首度出賽，許晉哲表示，先前就評估他1月會回歸，自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
12強《冠軍之路》元旦票房刷新紀錄！蔡其昌曝「觀影4症狀」：會失控
由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬！各地出現排隊人潮搶看電影，現象級的炫風讓《冠軍之路》一舉創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩項驚人記錄！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
大谷翔平被看好二刀全開 外媒預測43轟、117局再衝第5座MVP
（記者石耀宇／綜合報導）道奇二刀流球星大谷翔平在2025年6月完成投手復出後，共投47局送出62次三振、防禦率 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 2