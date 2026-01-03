WBC／資格賽後再戰經典賽？宋晟睿語帶保留：交由國家隊公布

中信兄弟外野手宋晟睿。（圖／中信特攻提供）





第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月正式開打，台灣隊參賽名單成為近期棒壇關注焦點。中信兄弟外野手宋晟睿今日（3日）受邀擔任中信特攻一日店長，現身新莊體育館與球迷互動。

針對是否已接獲國家隊參賽意願徵詢，宋晟睿語帶保留表示，一切以國家隊公布為準，但也展現強烈企圖心，強調若有機會入選定會全力以赴。

談入選可能性展現企圖心 宋晟睿：若有機會一定為國努力

宋晟睿今日出席活動時，被媒體問及是否已受到國家隊徵詢參賽意願。他表示，目前相關訊息應交由國家隊統一對外公布，並表示：「如果真的有機會入選的話，我一定會為國家隊努力。」

回顧資格賽驚艷表現 宋晟睿攻守兼備打擊率破5成

宋晟睿在去年2月的經典賽資格賽中展現出色實力，總計出賽4場，打擊率高達5成56，攻擊指數（OPS）為1.525。

其中在面對南非隊時敲出驚豔全場的「場內全壘打」，對陣西班牙時更上演關鍵守備美技，是台灣隊成功奪下正賽門票的重要功臣。

享受國家隊比賽氣氛 期待從資格賽感動延續至正賽

回憶起去年資格賽的歷程，宋晟睿坦言當時入選非常興奮且開心，在場上相當享受比賽當下的氛圍。

他感性表示，比完賽拿到參賽資格的那一刻內心非常感動，球場上甚至留下了淚水。隨著正賽日期逼近，這位兼具速度與防禦實力的外野好手，是否能進入最終名單，備受外界期待。

