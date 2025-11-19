WBC／資格賽提升心理素質！林維恩表態想打經典賽

我國19歲旅美左投林維恩。（資料圖／棒協提供）





旅美奧克蘭運動家隊20歲左投林維恩今年初首次入選成棒國家隊，參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），直言收穫巨大，不僅提升實戰能力，也讓心理素質顯著成長。

他表示，若明年世界棒球經典賽（WBC）球隊願意放行且身體狀況許可，「當然很想再拚一次。」

林維恩年僅19歲便在資格賽完成成棒國際賽初登場，沉穩表現獲總教練曾豪駒肯定，盛讚「很難得」，也認為他具備相當出色的能力。

林維恩今年迎來旅美後首個完整球季，從1A開季、一路升至2A，形容自己度過「驚奇的一年」，在各層級都有不同比賽體悟。

談到資格賽帶來的影響，林維恩表示，面對3至4萬名球迷的壓力場面，是重要養分，「心理素質提升很多」，也讓他到美國征戰時更能適應現場氣氛，不易緊張。

資格賽期間，他也把握時間向學長請益，包括旅美經驗豐富的張育成、林子偉，以及中職統一獅陳傑憲，向他請教以打者角度如何觀察投手、攻擊設定等細節。

至於是否可能入列明年WBC台灣隊，林維恩強調，仍以球隊安排及自身狀況為優先，但坦言心中充滿期待：「四年一次的盛會，又有很多大聯盟球員參與，如果能打，一定非常榮幸。」

