WBC／資格賽提升心理素質！林維恩表態想打經典賽
旅美奧克蘭運動家隊20歲左投林維恩今年初首次入選成棒國家隊，參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），直言收穫巨大，不僅提升實戰能力，也讓心理素質顯著成長。
他表示，若明年世界棒球經典賽（WBC）球隊願意放行且身體狀況許可，「當然很想再拚一次。」
林維恩年僅19歲便在資格賽完成成棒國際賽初登場，沉穩表現獲總教練曾豪駒肯定，盛讚「很難得」，也認為他具備相當出色的能力。
林維恩今年迎來旅美後首個完整球季，從1A開季、一路升至2A，形容自己度過「驚奇的一年」，在各層級都有不同比賽體悟。
談到資格賽帶來的影響，林維恩表示，面對3至4萬名球迷的壓力場面，是重要養分，「心理素質提升很多」，也讓他到美國征戰時更能適應現場氣氛，不易緊張。
資格賽期間，他也把握時間向學長請益，包括旅美經驗豐富的張育成、林子偉，以及中職統一獅陳傑憲，向他請教以打者角度如何觀察投手、攻擊設定等細節。
至於是否可能入列明年WBC台灣隊，林維恩強調，仍以球隊安排及自身狀況為優先，但坦言心中充滿期待：「四年一次的盛會，又有很多大聯盟球員參與，如果能打，一定非常榮幸。」
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
中國棒球聯賽明年開打！曹錦輝、林益全遭爆在名單中
體壇震撼彈！帕運金牌驚傳離世 得年28歲
遭爆赴中國棒球聯賽打球！林益全：不排除任何可能
其他人也在看
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
中職／「潛水艇」張喜凱遭台鋼雄鷹釋出！ 傳中國CPB名單的他也不續約
台鋼雄鷹19日公布不續約選手名單，總共5位選手包括「潛水艇」張喜凱，還有旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸，還有日前傳出在中國CPB聯賽的台灣自由球員名單中的巴奇達魯．妮卡兒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 23 小時前
曹錦輝、林益全爆加入中國棒球聯賽！2人「有意願」 已在台參加測試會
中國棒球聯賽CPB即將在2026年正式開打，日前網路上謠傳有上海兄弟一隊，且隊徽和中信兄弟相似，對此，亞洲棒球總會也發出聲明闢謠並無上海兄弟隊。不過CPB聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網路體育媒體報導，前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅「神全」林益全有望西進。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB休季首樁重磅交易！36轟重砲手加盟金鶯 天使拿回潛力右投
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年休賽季首樁大交易出爐！據外媒報導，洛杉磯天使、巴爾的摩金鶯稍早完成交易案，天使隊取得26歲先發右投羅瑞格茲（Grayson Rodriguez）、金鶯隊則拿回本季敲36轟的外野重砲手瓦德（Taylor Ward）。雙方球團評估，這可能是一樁各取所需的交易，天使拿回較年輕、可充實輪值戰力的高潛力投手；金鶯則試圖填補，今年賽季表現較為弱勢的外野火力。FTV Sports ・ 5 小時前
MLB／4人接受合格報價！創史上最多 今永昇太、洋基34轟野手都入列
月初有13位休賽季即將進入自由市場的選手收到母隊的合格報價，19日有4位宣布重返母隊，包括葛林斯欽（Trent Grisham）和今永昇太等人創下聯盟新高，這也代表著另外9人確定成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
NBA》LeBron大讚Curry 拿大谷翔平相比
洛杉磯湖人球星LeBron James在他與Steve Nash主持的最新1集podcast節目中，大讚金州勇士球星Stephen Curry進攻上的威脅性，還拿出MLB球星大谷翔平的投打二刀流表現相比。TSNA ・ 7 小時前
中職/樂天桃猿被窮養 母企業前三季就大虧304億
中職樂天桃猿近期爆出「窮養」爭議，從球隊伙食條件不佳、二軍宿舍環境差，到奪冠後竟不續約總教練古久保健二，引發球迷和球員不滿，如今有日本媒體就報導，其實樂天集團的財報，光是今年前三季就虧損新台幣304億元。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 1 天前
中職》林安可旅外入札 由埼玉西武獅取得議約權
中華職棒統一獅外野手林安可，在本季球季結束後行使旅外球員資格，而今天（17日）統一獅球團也宣布，林安可確定進行旅外入札程序，由日本職棒埼玉西武獅球隊取得議約權、議約期為1個月。Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
棒球》傳出赴中國CPB發展 林益全團隊：不排除任何可能性
中國棒球城市聯賽（CPB）訂明年1月開打，目前包括林益全在內的台灣球員將前往發展的傳聞甚囂塵上，對此林益全團隊今天回應，不排除任何可能性，目前仍在評估中。新成立的中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB），宗旨在2028年實現中國棒球職業化的目標，初期預計自由時報 ・ 1 天前
MLB／看上34轟外野手卻回洋基 道奇改搶自由市場最強2咖！想簽回前MVP
大聯盟19日公布接受母隊合格報價的名單，原本對爭取葛林斯欽（Trent Grisham）有興趣的道奇，但他在確定重返洋基後，外媒指出衛冕軍將繼續把目光投向補強外野手，包括自由市場最搶手的塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
中職》統一獅教練團大變動 高志綱轉任總監兼統籌教練、潘威倫擔任投手教練、胡金龍接任一軍助理打擊教練
中華職棒統一獅11月17日公布教練團異動。原首席教練高志綱將轉任一、二軍統籌教練，其職位由郭俊佑接任。投手教練部分，由潘威倫與外籍教練霍斯曼（Vince Horsman）共同擔綱。一軍打擊教練馬修爾（Justin Mashore）確定續任；至於日籍守備教練玉木朋孝則不再續約。而胡金龍接任一軍助理打擊教練。Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
徵召大谷翔平和山本由伸打經典賽！日本監督透露最新進度
體育中心／綜合報導力圖衛冕世界棒球經典賽冠軍的日本隊，現在正在和大聯盟各隊徵召好手，要組成最強國家隊。監督井端弘和在接受訪問時表示，「目前處於等待回覆的狀態，希望能儘早收到答覆。」FTV Sports ・ 2 天前
MLB》教士隊宣布與左投Hart簽約 明年年薪為100萬美元
聖地牙哥教士隊宣布與左投手Kyle Hart簽下一年合約，球團並在2027年有球隊選擇權。TSNA ・ 1 天前
強力左打林安可挑戰日職 日媒想起12強東京巨蛋陽春砲
NPB日職西武獅取得中華職業棒球大聯盟（CPBL）的統一獅隊外野手林安可的議約權，期待網羅宣布入札旅外的林安可，日媒同步掌握訊息，並且以去年12強，面對日本隊擊出全壘打喚醒球迷記憶。太報 ・ 1 天前
MLB／大都會不要了！認賠5.3億台幣右投 他下季報銷直接慘遭切割
今年才和大都會簽下2年3400萬美元，相當於10.6億元台幣的右投蒙塔斯（Frankie Montas），由於整季表現欠佳再加上明年因傷預計整季報銷，19日慘遭大都會切割被指定讓渡。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》大谷翔平等人是否參加WBC 道奇總經理：要看大局
洛杉磯道奇陣中多位日本好手，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希明年是否會參加世界棒球經典賽，在球隊奪冠後不久就成為話題。對此美國媒體也特別向美國球迷解釋，世界棒球經典賽對日本的意義。TSNA ・ 1 天前