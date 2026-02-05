WBC/辜仲諒聲請解禁赴東京獲准 法官：中華隊一定打很好

高等法院法官黃于真4日裁准中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，於3月4日至9日暫時解除限制出境，前往日本東京參加世界棒球經典賽。法官當庭補充表示「中華隊一定打很好」，並提醒律師「請大律師先準備好延展解禁的陳報狀」，若中華隊晉級8強，將再延展解禁期間，讓辜仲諒從東京飛往美國邁阿密參加複賽。

辜仲諒。（資料照／中華棒協提供）

辜仲諒因捲入澄清湖大樓購地案，一審遭判刑7年8月，目前被限制出境並接受科技監控。他身兼我國棒球協會理事長、世界棒壘球總會執行副會長及亞洲棒球協會總會長等職務，先前已多次因U18棒球賽、亞洲棒球錦標賽等賽事，向高等法院聲請暫時解除限制出境並獲准。

根據《ETtoday新聞雲》報導，受命法官黃于真在4日庭訊時詢問辜仲諒暫時解除限制出境的原因，辜仲諒分析小組賽局勢表示，3月5日對澳洲，中華隊有把握；3月6日對日本，輸了也沒關係，畢竟日本隊實力太強。他強調3月8日與韓國隊之戰很重要，要全力贏韓國，「那天晚上如果打贏，我會放鞭炮去美國」。法官隨即裁准讓辜仲諒於3月4日到9日間，前往日本東京參加經典賽；之後若中華隊晉級8強，將再延展解禁期間，讓辜仲諒從東京飛往美國邁阿密參加複賽。最後，黃于真還說，「中華隊一定打很好。」並當庭告知律師，「請大律師先準備好延展解禁的陳報狀。」

