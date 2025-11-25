WBC／連4屆征戰！皇家鐵捕培瑞茲 扛委內瑞拉隊長

堪薩斯皇家隊明星捕手培瑞茲。（圖／翻攝自@WBCBaseball X）





WBC官方X（原Twitter）宣布，堪薩斯皇家隊明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）將擔任明年世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉代表隊隊長，寫下自2013年起連續四屆參賽的紀錄。

現年34歲的培瑞茲自大聯盟出道14年來始終效力皇家隊，是當今公認的強打捕手。本季繳出打擊率.236、30轟、100打點的成績，生涯累積303支全壘打、1016分打點。

2021年他以48轟奪下全壘打王與打點王，火力甚至壓過當年敲出46轟的大谷翔平。生涯則擁有5座銀棒獎、5座金手套獎，是委內瑞拉陣中的絕對核心。

在WBC舞台上，培瑞茲累計8場出賽，打擊率高達.346，敲出2轟、8打點，穩定火力與領導能力深受隊友與教練團依賴。

明年委內瑞拉將在邁阿密展開第一輪D組比賽，首戰於3月6日對上荷蘭隊。若晉級8強，將面對來自C組的勝出隊伍，其中包括日本代表「侍Japan」等強敵。委內瑞拉力拚在培瑞茲帶領下再度突破。

