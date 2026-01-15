WBC／運動部成立後首個國家隊賽事！李洋：全力支援中華隊

運動部長李洋。（圖／陳耿閔攝）





為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今日（15日）在國家運動訓練中心舉行開訓儀式。

運動部部長李洋特別向行政院會請假親自到場，為教練團與選手加油打氣。

李洋強調，本次經典賽是運動部成立後的「第一個國家隊賽事」，部內對此高度重視，承諾將在防護、組訓與醫護等後勤資源上提供最完整支援，做為球隊最強大的後盾。

特別請假出席！李洋：將最好的資源投入國家隊

李洋在致詞時透露，今日原本有行政院會行程，但為了展現對運動部成立後首場國家隊賽事的重視，仍決定向院會請假前來。

李洋表示，運動部會把最好的資源投入此次備戰，並主動向團隊喊話，若有任何照顧不周或需要改進之處，教練與選手均可直接提出，部內會盡全力協助解決，務必讓球員能專注於場上訓練與比賽。

強化防護醫護後勤體系！讓選手展現國家精神與態度

談及具體的支援措施，李洋指出，運動部將在防護、醫護及各項後勤面向提供全方位的協助，目標是讓選手能專注備戰並維持身體健康。

李洋強調，雖然比賽勝負重要，但他更希望中華隊能將台灣的精神與態度展現給國際舞台。他表示：「無論成績最後與否，那希望把我們國家的精神以及態度展現給所有國際上的其他國家。」

身為前運動員，李洋特別點名感謝幕後後勤團隊的付出。他認為選手在場上拚搏的成績，背後必須靠後勤人員把每個細節做到位，才能支撐運動員展現最好的一面。

李洋最後再次向教練團與選手致敬，強調披上國家隊戰袍就是肩負榮耀，期許全體中華隊成員能「披荊斬棘、挺身而出」，在即將到來的經典賽中爭取佳績。

