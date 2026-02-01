WBC／道奇主帥證實！大谷翔平經典賽「只打不投」

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社）





備受矚目的世界棒球經典賽（WBC）即將於3月登場，台灣隊預計將在預賽C組首戰強碰衛冕軍日本隊。針對外界最關心的「二刀流」大谷翔平是否會登板投球，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也給出答案。

根據《洛杉磯時報》與《Dodgers Nation》報導，羅伯茲證實大谷翔平將不會在經典賽中投球，這意味著3月6日的台日大戰，台灣打線將免於面對這位世界級強投的火球壓制，但仍需嚴防他的打擊火力。

大谷自認健康稱投球「語帶保留」

大谷翔平今日出席道奇球場一年一度的球迷見面會，吸引大批媒體包圍。他在受訪時心情顯得相當輕鬆，並向《美聯社》等外媒透露，這個休賽季過得非常充實且放鬆，「身體完全沒有任何傷勢，狀況非常好」，已經準備好迎接春訓與新賽季的挑戰。

當被問及經典賽的參賽形式時，大谷表示以指定打擊（DH）身分出賽絕對沒有問題，但對於是否上場投球，他則語帶保留地說：「這取決於我的身體狀況及到比賽時的調整情形，我還不確定自己是否會上場投球。」

羅伯茲踩煞車：大谷不會在WBC投球

相較於大谷的模稜兩可，道奇總教練羅伯茲的態度則相當明確。他在接受《Dodger Blue》等媒體訪問時直言：「大谷翔平不會在經典賽投球。」羅伯茲強調，這是基於保護球員以及與大谷溝通後的決定。

雖然羅伯茲補充說明「如果大谷堅持想投，球團不會強硬阻止」，但外媒普遍解讀，考量到大谷才剛從手肘手術中完全恢復並經歷了一個完整的復健賽季，球團與球員雙方已達成共識，將重心放在新賽季的大聯盟先發輪值，而非風險較高的國際賽高強度投球。

台灣隊首戰強碰日本 鎖定「打者大谷」

隨著羅伯茲的表態，日本隊在經典賽的調度布局也逐漸明朗。預計3月6日在東京巨蛋舉行的台日大戰，大谷翔平將以先發指定打擊的身分登場，與台灣隊投手群正面對決。

雖然少了「投手大谷」的威脅，但這位剛拿下國聯MVP的超級強打，依舊是台灣隊投手必須嚴加看管的頭號危險人物。

