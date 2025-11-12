WBC／道奇日籍三本柱加入日本隊？道奇總管回應了
美國職棒大聯盟（MLB）年度總管會議在拉斯維加斯舉行，國聯各球團高層陸續接受媒體訪問。洛杉磯道奇隊總管高梅斯（Brandon Gomes）受訪時，針對2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）表示，目前尚未與球員討論參賽事宜，後續將再展開協商。
高梅斯指出，這次WBC不僅涉及日本籍球員大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、佐佐木朗希（Roki Sasaki），也包括美國與其他國家的選手，「接下來會與各方展開討論」。
道奇陣中三名日本球星剛隨隊完成世界大賽二連霸，若明年再披日本代表隊戰袍挑戰經典賽連霸，將成全球焦點。不過，考量賽程安排、球員體能與球團利益，道奇最終是否放行仍存變數。
此外，芝加哥小熊外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki）2023年因腹部不適臨時退出經典賽，小熊球團營運總管霍耶（Jed Hoyer）則表示，目前剛開始討論，預計未來幾週內正式展開協商。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 2 小時前
避免「全猿逃走中」！傳樂天砸5000萬盼留6隊都想搶到手的「老虎」黃子鵬
體育中心／綜合報導樂天桃猿雖然勇奪本季總冠軍，但隨後爆發的二軍宿舍和撤換總教練事件，讓奪冠喜悅完全被沖淡，不過仍盡力避免「全猿逃走中」，開出樂天易主後最大的4年5千萬元的合約，希望能夠留住在先發輪值中的「老虎」黃子鵬。另外，除了給決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約外，也積極提前談約希望能用複數年約留住明年取得FA資格的隊長林立。FTV Sports ・ 2 小時前
NPB》西武正式宣布 開放今井達也挑戰大聯盟
埼玉西武獅在今天正式宣布，他們已經批准右投手今井達也的申請，同意讓他透過公告轉隊制度挑戰大聯盟，接下來球團隊開始著手相關申請手續。他是西武今年繼高橋光成後，第2位獲准挑戰大聯盟的球員。TSNA ・ 2 天前
中職》被傳為桃猿下一任教頭好吃驚！平石洋介社群發文否認傳聞：完全沒談過
甫奪下今年中職總冠軍的樂天桃猿於9日結束與日職東北樂天金鷲以及韓職KT巫師的交流賽後，震驚宣布總教練緯來體育台 ・ 1 天前
最美打擊教練莎菈真的要走了？中信兄弟球團證實：會有教練團調整
體育中心／綜合報導休賽季樂天桃猿和富邦悍都陸續公布球員異動，在台灣大賽爭冠失利的中信兄弟是否會有動作也備受關注，尤其日前外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在個人社群PO出感謝文，近日又在沖繩執教冬季聯盟，被聯想很有可能即將離隊，對此球團也證實「教練團會有些微調整」，表示確定名單後會向外界公佈。FTV Sports ・ 1 天前
中職》樂天拔掉古久保健二原因疑和戰績有關 作法粗暴球團落得連滾帶爬下場
剛率領樂天桃猿奪下中華職棒36年總冠軍的樂天桃猿，昨天（9日）無預警宣布古久保健二將卸下總教練職務，緯來體育台 ・ 1 天前
樂天桃猿》古久保健二被無預警撤換引眾怒！ 陳晨威不忍了：你TM還有哪位教練是如此
中職樂天桃猿9日賽後無預警撤換總教練古久保健二，球員知情後都十分傻眼，沈澱2天後，樂天球員群起發文撻伐此行為，並且表態挺「阿公」，連當家球星陳晨威也表態，「還有什麼好說的」、「你TM還有哪位教練是如此」。TSNA ・ 16 小時前
MLB》親眼見證大谷翔平「傳奇之戰」金慧成直呼：像夢一樣
剛隨洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸的南韓內野手金慧成，返國後接受韓國《JTBC新聞室》專訪，暢談旅美首年的心路歷程。從與「二刀流」巨星大谷翔平並肩作戰的震撼，到季後賽坐板凳的遺憾，再到與日本王牌山本由伸培養出的深厚友誼，都成為他職業生涯中難忘的一頁。中時新聞網 ・ 1 天前
43歲韋蘭德被看好還投能！大聯盟官網點出7位「CP值最高」的自由球員
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒進入休賽季，自由球員的去向引起外界關注，大聯盟官網點名7位球員有望在明年賽季表現超乎預期，堪稱是「CP值最高」的自由球員，其中43歲賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）也在名單中。FTV Sports ・ 1 天前
中職／樂天臉書PO封王影片 古久保健二「獻聲」卻卸任！球迷灌爆留言區
樂天桃猿10日在官方臉書分享封王遊行當天的影片，尷尬的是，影片一開始的旁白是總教練古久保健二抵達市府廣場前的致詞。沒想到2日舉行的封王遊行，7天後古久保健二已經卸下冠軍教頭身份。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》亞洲棒總聲明 CPB並無謠傳的上海兄弟
世界棒壘球總會（WBSC）的政策為推動全球棒球運動發展，亞洲要發展棒球亦大力支持。為提升亞洲棒球水準的政策下，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽，即是提升各國棒球運動的一環。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
洋基如何補強牛棚傷腦筋！ 光芒適時放棄頂級好手送上大禮
體育中心／丁泰祥 報導美聯東區豪門洋基隊，今年在分區系列賽輸給了藍鳥隊，比去年在世界大賽才落敗退了一大步，牛棚戰力是休賽季補強的重點之一，不過，今年自由球員市場的人選兩極化，好的投手會很貴，便宜的可能不太好用，但本季借用洋基春訓基地擔任主場的光芒隊，最近卻釋出了一位好手。FTV Sports ・ 1 天前
樂天桃猿》古久保健二被辭職風波炎上！ 日本球迷直言：三木谷浩史對棒球沒有心
中職36年總冠軍樂天桃猿9日打完桃園亞洲職棒交流賽，就宣布監督古久保健二被辭職，引發球員跟球迷不滿發文，這起事件也衍生出來到未來可能有日本監督續任，而古久保健二監督被撤換，日本球迷也留言「三木谷浩史（樂天集團老闆）沒有心。」TSNA ・ 21 小時前
樂天桃猿》球員開直播酸「早知道不要拿總冠軍」！ 林泓育：我們連蛆都吃了還怕什麼
中職樂天桃猿9日比賽後突然換帥，讓監督古久保健二下台，他三天前才被告知不續約，而球員更是不滿，昨日深夜開直播，林立、林泓育、張閔勛以及宋嘉翔，應援團長ABY都有發言，針對球隊今年行為開酸，林泓育甚至說：「我們連蛆都吃了還怕什麼！」針對食安風波再度表達不滿。TSNA ・ 23 小時前
日職》西武獅同意今井達也挑戰大聯盟「感謝球團接受我的請求」
NPB日本職棒埼玉西武獅在今天（10日）宣布，投手今井達也將透過入札制度（Posting System）挑戰MLB美國職棒大聯盟，球團已正式同意放行。這是球隊在本季繼高橋光成之後，第2位獲准挑戰大聯盟的選手。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
中職／樂天桃猿風波不斷！馮健庭發文竟宣布退休 他不捨喊：絕對是有的
樂天桃猿9日無預警讓總教練古久保健二下台引發熱議，11日深夜資深內野手馮健庭也拋出震撼彈，在個人IG寫下「野球人生終了」宣布退休，底下馬上湧入隊友和其他隊選手留言祝福，其中成晉也不捨喊，「你絕對是有的啦，我們一起經歷太多事。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
道奇拼3連霸外野補強首選出爐 58.5％粉絲要求找回他
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇完成世界大賽衛冕，球隊高層點出爭取三連霸王朝首要課題在於救援投手與外野陣容補強，相關話題持續發酵，專注道奇動態的網媒《Dodgers Nation》進行非官方的粉絲調查，結果有58.5的網友都期待貝林傑（Cody Bellinger）能夠重返道奇。太報 ・ 1 天前
中職》台鋼已向黃子鵬提出合約條件 希望網羅高雄子弟一起打拚
樂天桃猿投手黃子鵬今年率先投入自由球員市場，不少球隊都有高度興趣，台鋼雄鷹領隊劉東洋更證實，已經向黃子鵬提出初步的合約條件，希望網羅這位高雄子弟，回到家鄉一起打拚。黃子鵬在自由球員申請的第一天就送件，他的經紀人陳德倫今天表示，台灣大賽開打前就和樂天洽談過兩次，複數年合約也是談約方向，而在正式投入自由自由時報 ・ 16 小時前
WBC》球迷注意！中華隊賽事座位加賣 進攻可「站立應援」
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，主辦單位近日公布最新票務與應援席規劃。除了地主日本隊外，中華隊與韓國隊也將首度設立「官方應援區」，球迷可在比賽中起立加油，體驗更熱血的現場氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前
平野惠一有望續任中信兄弟教頭 莎菈、丹尼爾發文暗示告別
記者陳立勳／台北報導中信兄弟今年在總冠軍戰遭到樂天桃猿逆襲，總教練平野惠一明年將會續留，但由於打擊表現不理想，先前外籍打...夠棒網 ・ 22 小時前