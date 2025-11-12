WBC／道奇日籍三本柱加入日本隊？道奇總管回應了

體育中心／綜合報導休賽季樂天桃猿和富邦悍都陸續公布球員異動，在台灣大賽爭冠失利的中信兄弟是否會有動作也備受關注，尤其日前外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在個人社群PO出感謝文，近日又在沖繩執教冬季聯盟，被聯想很有可能即將離隊，對此球團也證實「教練團會有些微調整」，表示確定名單後會向外界公佈。

FTV Sports ・ 1 天前